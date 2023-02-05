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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849831192.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:17
2023-02-05T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230205/konflikt-1849827019.html
донецк
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в мире, донецк, украина, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, НАТО, Донецкая Народная Республика
11:17 05.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в здании после попадания снаряда
Разбитое окно в здании после попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в здании после попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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