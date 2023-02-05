https://ria.ru/20230205/donbass-1849840931.html
В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии
В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии - РИА Новости, 05.02.2023
В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии
Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что завод по выпуску полиэтиленовых труб в республике после долгого простоя получил первый крупный заказ от Бурятии. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:37
2023-02-05T12:37
2023-02-05T12:37
экономика
донецкая народная республика
республика бурятия
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что завод по выпуску полиэтиленовых труб в республике после долгого простоя получил первый крупный заказ от Бурятии. "Завод по выпуску полиэтиленовых труб в посёлке Новый свет получил первый крупный заказ от Республики Бурятия. Нашим предприятием будет произведено 8 километров водопроводных труб, а это 2 месяца непрерывной работы. С начала запуска линии и до выпуска первой готовой трубы проходит всего 12 часов", - написал Хоценко в своем телеграм-канале. Он отметил, что завод был запущен недавно после долгого простоя.
https://ria.ru/20221116/makeevka-1831921135.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, республика бурятия, виталий хоценко
Экономика, Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия, Виталий Хоценко
В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии
Премьер ДНР Хоценко: завод по производству труб получил крупный заказ от Бурятии