https://ria.ru/20230205/donbass-1849840931.html

В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии

В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии - РИА Новости, 05.02.2023

В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии

Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что завод по выпуску полиэтиленовых труб в республике после долгого простоя получил первый крупный заказ от Бурятии. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:37

2023-02-05T12:37

2023-02-05T12:37

экономика

донецкая народная республика

республика бурятия

виталий хоценко

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что завод по выпуску полиэтиленовых труб в республике после долгого простоя получил первый крупный заказ от Бурятии. "Завод по выпуску полиэтиленовых труб в посёлке Новый свет получил первый крупный заказ от Республики Бурятия. Нашим предприятием будет произведено 8 километров водопроводных труб, а это 2 месяца непрерывной работы. С начала запуска линии и до выпуска первой готовой трубы проходит всего 12 часов", - написал Хоценко в своем телеграм-канале. Он отметил, что завод был запущен недавно после долгого простоя.

https://ria.ru/20221116/makeevka-1831921135.html

донецкая народная республика

республика бурятия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, донецкая народная республика, республика бурятия, виталий хоценко