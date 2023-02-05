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В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии - РИА Новости, 05.02.2023
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В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии
В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии - РИА Новости, 05.02.2023
В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии
Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что завод по выпуску полиэтиленовых труб в республике после долгого простоя получил первый крупный заказ от Бурятии. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:37
2023-02-05T12:37
экономика
донецкая народная республика
республика бурятия
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что завод по выпуску полиэтиленовых труб в республике после долгого простоя получил первый крупный заказ от Бурятии. "Завод по выпуску полиэтиленовых труб в посёлке Новый свет получил первый крупный заказ от Республики Бурятия. Нашим предприятием будет произведено 8 километров водопроводных труб, а это 2 месяца непрерывной работы. С начала запуска линии и до выпуска первой готовой трубы проходит всего 12 часов", - написал Хоценко в своем телеграм-канале. Он отметил, что завод был запущен недавно после долгого простоя.
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донецкая народная республика
республика бурятия
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экономика, донецкая народная республика, республика бурятия, виталий хоценко
Экономика, Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия, Виталий Хоценко
12:37 05.02.2023
 
В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии

Премьер ДНР Хоценко: завод по производству труб получил крупный заказ от Бурятии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПремьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что завод по выпуску полиэтиленовых труб в республике после долгого простоя получил первый крупный заказ от Бурятии.
"Завод по выпуску полиэтиленовых труб в посёлке Новый свет получил первый крупный заказ от Республики Бурятия. Нашим предприятием будет произведено 8 километров водопроводных труб, а это 2 месяца непрерывной работы. С начала запуска линии и до выпуска первой готовой трубы проходит всего 12 часов", - написал Хоценко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что завод был запущен недавно после долгого простоя.
Макеевка - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября 2022, 13:53
Чувашия поможет восстановить Макеевский машиностроительный завод в ДНР
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаРеспублика БурятияВиталий Хоценко
 
 
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