Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 204 боеприпаса
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 204 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. Выпустив 204 единицы различных боеприпасов", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Карло-Марксово.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Минеральном.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 27 обстрелов.