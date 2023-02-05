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Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/dnr-1849804922.html
Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.02.2023
Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 204 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T03:03
2023-02-05T03:03
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 204 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Карло-Марксово. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Минеральном. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 27 обстрелов.
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849727779.html
донецк
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донецк, сцкк, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Горловка, Донецкая Народная Республика
03:03 05.02.2023
 
Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 204 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 204 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. Выпустив 204 единицы различных боеприпасов", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Карло-Марксово.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Минеральном.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 27 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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