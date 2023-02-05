https://ria.ru/20230205/dnr-1849804922.html

Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.02.2023

Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 204 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T03:03

2023-02-05T03:03

2023-02-05T03:03

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 204 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Карло-Марксово. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Минеральном. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 27 обстрелов.

https://ria.ru/20230204/donetsk-1849727779.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, горловка, донецкая народная республика