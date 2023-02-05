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Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо - РИА Новости, 05.02.2023
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Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо
Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо - РИА Новости, 05.02.2023
Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо
ЕС объявил эмбарго на российский дизель. На фоне дефицита, прежде всего в самой Европе и США, топливо резко подорожает. Пытаясь запрыгнуть в последний вагон,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T08:00
2023-02-05T08:15
экономика
европа
россия
евросоюз
total
международное энергетическое агентство
цены на нефть
дт (дизельное топливо)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС объявил эмбарго на российский дизель. На фоне дефицита, прежде всего в самой Европе и США, топливо резко подорожает. Пытаясь запрыгнуть в последний вагон, всю осень и зиму на Западе панически скупали горючее — запасались впрок. Но теперь аналитики предрекают коллапс на рынке и не исключают нормирование.Жесткие мерыВ декабре Брюссель запретил российскую нефть. Благородного запала хватило ненадолго. Европейцев уличили в использовании целого ряда схем покупки "очищенного от санкций" сырья.Тем не менее ЕС идет дальше. С февраля невозможны морские поставки дизеля и других продуктов из сырой нефти. Это около миллиона баррелей в сутки.Одна из самых жестких санкций призвана "резко сократить доходы России от продажи энергоносителей, направляемые на финансирование военной операции на Украине".Однако экономисты предупредили: неизбежны разбалансировка на глобальном рынке, жесткий дефицит и взлет цен на дизель, в первую очередь в европейских государствах.Диверсифицируют поставкиС острой нехваткой топлива в ЕС столкнулись еще весной. Собственного дизеля мало, запасы стремительно тают. А внутренний спрос огромный.Почти половина импортных средних дистиллятов поступала из России.Более 50% российского топливного экспорта в ЕС приходилось на дизель. В преддверии эмбарго Европа оставалась крупнейшим покупателем. И все последние месяцы лихорадочно запасалась горючим.Так, в декабре, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт дизеля в России достиг многолетнего максимума — 1,2 миллиона баррелей в сутки. Из которых 720 тысяч ушли в ЕС.Нарастили и альтернативные поставки. По информации Vortexa, за неделю до 29 января ЕС получил на 80% больше дизеля из Саудовской Аравии, чем в среднем в прошлом году. Импорт из США и ОАЭ вырос в четыре раза, общий — в девять.Структурный дефицитОднако, по мнению игроков рынка, стабильность альтернативных поставок под большим вопросом, огромные выпадающие объемы сложно компенсировать.Европа рассчитывает на китайское топливо, часть которого производится из российской нефти. Недаром первую партию экспортных квот на нефтепродукты на 2023-й КНР увеличила почти вдвое.Европейские трейдеры ждут структурного дефицита: запасы истощаются, а спрос постоянно растет.Резкое подорожаниеВ итоге, по всем прогнозам, европейский запрет буквально взорвет рынок: топливо подорожает, взлетят и транспортные расходы."Скажется сложная логистика. Ликвидность рынка снизится, а прибыльность переработки вырастет, как мы наблюдали в 2022-м", — отмечает Роб Тернер, руководитель сектора энергетики и ресурсов в PwC UK.Нормирование дизтопливаПоскольку дизель нужен для перевозки грузов, увеличатся цены на товары. Соответственно, эмбарго разгонит инфляцию, которая в ЕС и так на пиковых значениях.Аналитики подчеркивают: ЕС больше не может полагаться на смешивание российских средних дистиллятов, модернизацию и десульфурацию некондиционных сортов или использование богатой дизельным топливом нефти марки Urals в системе нефтепереработки, как было ранее.По подсчетам Wood Mackenzie, эмбарго приведет к тому, что запасы топлива в Северо-Западной Европе к концу зимы сократятся до 210,4 миллиона баррелей — минимум с 2011-го. Эксперты допускают возможность нормирования дизеля.
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экономика, европа, россия, евросоюз, total , международное энергетическое агентство, цены на нефть, дт (дизельное топливо)
Экономика, Европа, Россия, Евросоюз, Total , Международное энергетическое агентство, Цены на нефть, ДТ (дизельное топливо)
08:00 05.02.2023 (обновлено: 08:15 05.02.2023)
 

Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо

© AP Photo / Matthias SchraderЦены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия
Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС объявил эмбарго на российский дизель. На фоне дефицита, прежде всего в самой Европе и США, топливо резко подорожает. Пытаясь запрыгнуть в последний вагон, всю осень и зиму на Западе панически скупали горючее — запасались впрок. Но теперь аналитики предрекают коллапс на рынке и не исключают нормирование.

Жесткие меры

В декабре Брюссель запретил российскую нефть. Благородного запала хватило ненадолго. Европейцев уличили в использовании целого ряда схем покупки "очищенного от санкций" сырья.
Тем не менее ЕС идет дальше. С февраля невозможны морские поставки дизеля и других продуктов из сырой нефти. Это около миллиона баррелей в сутки.
Одна из самых жестких санкций призвана "резко сократить доходы России от продажи энергоносителей, направляемые на финансирование военной операции на Украине".
Однако экономисты предупредили: неизбежны разбалансировка на глобальном рынке, жесткий дефицит и взлет цен на дизель, в первую очередь в европейских государствах.
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Диверсифицируют поставки

С острой нехваткой топлива в ЕС столкнулись еще весной. Собственного дизеля мало, запасы стремительно тают. А внутренний спрос огромный.
Почти половина импортных средних дистиллятов поступала из России.
Дефицит усиливается, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol. В ряде стран дизель и топливо для реактивных двигателей уже на исходе. Глава Total предрекает дороговизну и дальнейшее сокращение промышленного производства.
Более 50% российского топливного экспорта в ЕС приходилось на дизель. В преддверии эмбарго Европа оставалась крупнейшим покупателем. И все последние месяцы лихорадочно запасалась горючим.
Так, в декабре, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт дизеля в России достиг многолетнего максимума — 1,2 миллиона баррелей в сутки. Из которых 720 тысяч ушли в ЕС.
Нарастили и альтернативные поставки. По информации Vortexa, за неделю до 29 января ЕС получил на 80% больше дизеля из Саудовской Аравии, чем в среднем в прошлом году. Импорт из США и ОАЭ вырос в четыре раза, общий — в девять.
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Структурный дефицит

Однако, по мнению игроков рынка, стабильность альтернативных поставок под большим вопросом, огромные выпадающие объемы сложно компенсировать.
Европа рассчитывает на китайское топливо, часть которого производится из российской нефти. Недаром первую партию экспортных квот на нефтепродукты на 2023-й КНР увеличила почти вдвое.
"Без китайцев ЕС вряд ли найдет полмиллиона баррелей в сутки, потерянных из-за эмбарго", — указывают аналитики Energy Aspects.
Европейские трейдеры ждут структурного дефицита: запасы истощаются, а спрос постоянно растет.
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Резкое подорожание

В итоге, по всем прогнозам, европейский запрет буквально взорвет рынок: топливо подорожает, взлетят и транспортные расходы.
"Скажется сложная логистика. Ликвидность рынка снизится, а прибыльность переработки вырастет, как мы наблюдали в 2022-м", — отмечает Роб Тернер, руководитель сектора энергетики и ресурсов в PwC UK.
По оценкам платформы сырьевой аналитики Kpler, спрос на танкеры поднимется на 7,2% из-за удлинения маршрутов. Соответственно, подорожает фрахт. То есть танкерный кризис, как и предупреждали эксперты, тоже не за горами.
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Нормирование дизтоплива

Поскольку дизель нужен для перевозки грузов, увеличатся цены на товары. Соответственно, эмбарго разгонит инфляцию, которая в ЕС и так на пиковых значениях.
Как указывает испанская газета La Vanguardia, эмбарго эквивалентно отказу от 14 тысяч олимпийских бассейнов с дизелем. Дефицит затронет 42% легковых автомобилей, 91% фургонов и 96% грузовиков в Европе.
Аналитики подчеркивают: ЕС больше не может полагаться на смешивание российских средних дистиллятов, модернизацию и десульфурацию некондиционных сортов или использование богатой дизельным топливом нефти марки Urals в системе нефтепереработки, как было ранее.
По подсчетам Wood Mackenzie, эмбарго приведет к тому, что запасы топлива в Северо-Западной Европе к концу зимы сократятся до 210,4 миллиона баррелей — минимум с 2011-го. Эксперты допускают возможность нормирования дизеля.
 
ЭкономикаЕвропаРоссияЕвросоюзTotalМеждународное энергетическое агентствоЦены на нефтьДТ (дизельное топливо)
 
 
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