https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html

Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо

Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо - РИА Новости, 05.02.2023

Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо

ЕС объявил эмбарго на российский дизель. На фоне дефицита, прежде всего в самой Европе и США, топливо резко подорожает. Пытаясь запрыгнуть в последний вагон,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T08:00

2023-02-05T08:00

2023-02-05T08:15

экономика

европа

россия

евросоюз

total

международное энергетическое агентство

цены на нефть

дт (дизельное топливо)

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС объявил эмбарго на российский дизель. На фоне дефицита, прежде всего в самой Европе и США, топливо резко подорожает. Пытаясь запрыгнуть в последний вагон, всю осень и зиму на Западе панически скупали горючее — запасались впрок. Но теперь аналитики предрекают коллапс на рынке и не исключают нормирование.Жесткие мерыВ декабре Брюссель запретил российскую нефть. Благородного запала хватило ненадолго. Европейцев уличили в использовании целого ряда схем покупки "очищенного от санкций" сырья.Тем не менее ЕС идет дальше. С февраля невозможны морские поставки дизеля и других продуктов из сырой нефти. Это около миллиона баррелей в сутки.Одна из самых жестких санкций призвана "резко сократить доходы России от продажи энергоносителей, направляемые на финансирование военной операции на Украине".Однако экономисты предупредили: неизбежны разбалансировка на глобальном рынке, жесткий дефицит и взлет цен на дизель, в первую очередь в европейских государствах.Диверсифицируют поставкиС острой нехваткой топлива в ЕС столкнулись еще весной. Собственного дизеля мало, запасы стремительно тают. А внутренний спрос огромный.Почти половина импортных средних дистиллятов поступала из России.Более 50% российского топливного экспорта в ЕС приходилось на дизель. В преддверии эмбарго Европа оставалась крупнейшим покупателем. И все последние месяцы лихорадочно запасалась горючим.Так, в декабре, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт дизеля в России достиг многолетнего максимума — 1,2 миллиона баррелей в сутки. Из которых 720 тысяч ушли в ЕС.Нарастили и альтернативные поставки. По информации Vortexa, за неделю до 29 января ЕС получил на 80% больше дизеля из Саудовской Аравии, чем в среднем в прошлом году. Импорт из США и ОАЭ вырос в четыре раза, общий — в девять.Структурный дефицитОднако, по мнению игроков рынка, стабильность альтернативных поставок под большим вопросом, огромные выпадающие объемы сложно компенсировать.Европа рассчитывает на китайское топливо, часть которого производится из российской нефти. Недаром первую партию экспортных квот на нефтепродукты на 2023-й КНР увеличила почти вдвое.Европейские трейдеры ждут структурного дефицита: запасы истощаются, а спрос постоянно растет.Резкое подорожаниеВ итоге, по всем прогнозам, европейский запрет буквально взорвет рынок: топливо подорожает, взлетят и транспортные расходы."Скажется сложная логистика. Ликвидность рынка снизится, а прибыльность переработки вырастет, как мы наблюдали в 2022-м", — отмечает Роб Тернер, руководитель сектора энергетики и ресурсов в PwC UK.Нормирование дизтопливаПоскольку дизель нужен для перевозки грузов, увеличатся цены на товары. Соответственно, эмбарго разгонит инфляцию, которая в ЕС и так на пиковых значениях.Аналитики подчеркивают: ЕС больше не может полагаться на смешивание российских средних дистиллятов, модернизацию и десульфурацию некондиционных сортов или использование богатой дизельным топливом нефти марки Urals в системе нефтепереработки, как было ранее.По подсчетам Wood Mackenzie, эмбарго приведет к тому, что запасы топлива в Северо-Западной Европе к концу зимы сократятся до 210,4 миллиона баррелей — минимум с 2011-го. Эксперты допускают возможность нормирования дизеля.

https://ria.ru/20230203/neft-1849432575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/es-1833701570.html

https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230129/toplivo-1848172691.html

европа

россия

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, россия, евросоюз, total , международное энергетическое агентство, цены на нефть, дт (дизельное топливо)