https://ria.ru/20230205/buterbrodeks-1849822967.html

"Бутербродекс" во второй половине января вырос на 0,7 пункта

"Бутербродекс" во второй половине января вырос на 0,7 пункта - РИА Новости, 05.02.2023

"Бутербродекс" во второй половине января вырос на 0,7 пункта

Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине января вырос на 0,7 РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:08

2023-02-05T10:08

2023-02-05T10:08

экономика

россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине января вырос на 0,7 пункта - до 105,2 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. В период с 16 по 31 января средний чек снизился по батону (на 10%, до 29 рублей), кофе (на 6%, до 169 рублей), сливочному маслу (на 2%, до 134 рублей), сахару (на 2%, до 56 рублей) и сыру (на 1%, до 158 рублей). Увеличился он по огурцам (на 22%, до 223 рублей) и ветчине (на 4%, до 122 рублей). Таким образом, индекс за рассматриваемый период вырос на 0,7 пункта по сравнению с первой половиной января и составил 105,2 пункта. Рост расходов на огурцы отчасти связан с сезонным подорожанием плодоовощной продукции в преддверии весны, когда возрастает доля импортных овощей и фруктов, отмечают аналитики "Чек Индекса". Также они обратили внимание на то, что траты на растворимый кофе стали ниже из-за большего числа покупок этого товара в бюджетном ценовом сегменте.

https://ria.ru/20230131/noutbuk-1848614205.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия