Рейтинг@Mail.ru
Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/berbok-1849903298.html
Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце
Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце - РИА Новости, 05.02.2023
Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце
Глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что ее попросили не шутить о канцлере Олафе Шольце и не говорить лишнего. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T22:27
2023-02-05T23:00
в мире
германия
украина
ахен
анналена бербок
олаф шольц
парламентская ассамблея совета европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad1379556d84eb35e0d90940fe408a4c.jpg
БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что ее попросили не шутить о канцлере Олафе Шольце и не говорить лишнего. Министр в субботу вечером получила шутливый орден "Против зверской серьезности" от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен. Его ежегодно вручают известным политикам за чувство юмора и близость к народу. Носителя почетной награды посвящают в рыцари. Бербок во время выступления на церемонии награждения призналась, что ее окружение порекомендовало ей быть осторожнее со своими высказываниями. Она также отметила, что планировала прийти на карнавал в костюме леопарда (Leopard 2 — название немецкого боевого танка, вокруг которого были оживленные дискуссии на протяжении последних месяцев и который Германия все же решила отправить на Украину), но затем передумала. По словам Бербок, она побоялась, что ведомство канцлера в течение нескольких недель не будет выдавать ей разрешения на поездки, поэтому она приехала на мероприятие "такая, какая есть".Глава МИД добавила, что сама по себе женщина на посту министра иностранных дел для многих немцев до сих пор кажется более экзотичным, чем быть "клоуном или суперменом". Бербок отметила, что она рада быть на карнавале в Ахене и для нее стало большой честью посвящение "в этот прославленный круг рыцарей". Она также выразила благодарность за то, что живет в стране, где все, включая политиков, могут смеяться друг с другом и друг над другом. Ранее Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера тщательно фиксирует оплошности главы МИД, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны Олафа Шольца.
https://ria.ru/20230130/germaniya-1848305682.html
https://ria.ru/20230129/voyna-1848199665.html
германия
украина
ахен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_59df709c0dfc897132fc510e14fa2458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, ахен, анналена бербок, олаф шольц, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Германия, Украина, Ахен, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Парламентская ассамблея Совета Европы
22:27 05.02.2023 (обновлено: 23:00 05.02.2023)
 
Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце

Глава МИД ФРГ Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце и не говорить лишнего

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что ее попросили не шутить о канцлере Олафе Шольце и не говорить лишнего.
Министр в субботу вечером получила шутливый орден "Против зверской серьезности" от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен. Его ежегодно вручают известным политикам за чувство юмора и близость к народу. Носителя почетной награды посвящают в рыцари.
Бербок во время выступления на церемонии награждения призналась, что ее окружение порекомендовало ей быть осторожнее со своими высказываниями.

"Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего. Но не говорить лишнего можно тогда, когда вообще ничего не говоришь. И, очевидно, другие могут делать это лучше, чем я", — сказала министр, чьи слова приводит МИД Германии.

Она также отметила, что планировала прийти на карнавал в костюме леопарда (Leopard 2 — название немецкого боевого танка, вокруг которого были оживленные дискуссии на протяжении последних месяцев и который Германия все же решила отправить на Украину), но затем передумала. По словам Бербок, она побоялась, что ведомство канцлера в течение нескольких недель не будет выдавать ей разрешения на поездки, поэтому она приехала на мероприятие "такая, какая есть".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:23
СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок
Глава МИД добавила, что сама по себе женщина на посту министра иностранных дел для многих немцев до сих пор кажется более экзотичным, чем быть "клоуном или суперменом".
Бербок отметила, что она рада быть на карнавале в Ахене и для нее стало большой честью посвящение "в этот прославленный круг рыцарей". Она также выразила благодарность за то, что живет в стране, где все, включая политиков, могут смеяться друг с другом и друг над другом.
Ранее Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера тщательно фиксирует оплошности главы МИД, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны Олафа Шольца.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 12:12Специальная военная операция на Украине
Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России
 
В миреГерманияУкраинаАхенАнналена БербокОлаф ШольцПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала