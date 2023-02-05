22:27 05.02.2023 (обновлено: 23:00 05.02.2023)
Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце
Глава МИД ФРГ Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце и не говорить лишнего
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что ее попросили не шутить о канцлере Олафе Шольце и не говорить лишнего.
Министр в субботу вечером получила шутливый орден "Против зверской серьезности" от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен. Его ежегодно вручают известным политикам за чувство юмора и близость к народу. Носителя почетной награды посвящают в рыцари.
Бербок во время выступления на церемонии награждения призналась, что ее окружение порекомендовало ей быть осторожнее со своими высказываниями.
"Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего. Но не говорить лишнего можно тогда, когда вообще ничего не говоришь. И, очевидно, другие могут делать это лучше, чем я", — сказала министр, чьи слова приводит МИД Германии.
Она также отметила, что планировала прийти на карнавал в костюме леопарда (Leopard 2 — название немецкого боевого танка, вокруг которого были оживленные дискуссии на протяжении последних месяцев и который Германия все же решила отправить на Украину), но затем передумала. По словам Бербок, она побоялась, что ведомство канцлера в течение нескольких недель не будет выдавать ей разрешения на поездки, поэтому она приехала на мероприятие "такая, какая есть".
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Глава МИД добавила, что сама по себе женщина на посту министра иностранных дел для многих немцев до сих пор кажется более экзотичным, чем быть "клоуном или суперменом".
Бербок отметила, что она рада быть на карнавале в Ахене и для нее стало большой честью посвящение "в этот прославленный круг рыцарей". Она также выразила благодарность за то, что живет в стране, где все, включая политиков, могут смеяться друг с другом и друг над другом.
Ранее Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера тщательно фиксирует оплошности главы МИД, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны Олафа Шольца.