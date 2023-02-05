https://ria.ru/20230205/bayden-1849836241.html

Американцы поделились мнениями о хранении секретных документов у Байдена

Американцы поделились мнениями о хранении секретных документов у Байдена - РИА Новости, 05.02.2023

Американцы поделились мнениями о хранении секретных документов у Байдена

Почти половина американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно, показало... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:00

2023-02-05T12:00

2023-02-05T12:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Почти половина американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно, показало проведенное по заказу издания Newsweek исследование компании Redfield & Wilton Strategies. "Сорок три процента американцев считают, что Байден и/или его сотрудники, "возможно, умышленно хранили" засекреченные документы... 34% полагают, что документы хранились, "возможно, по ошибке", а 23% не имеют определенного мнения по этому вопросу", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что 42% респондентов считают, что вся тема с найденными у Байдена секретными документами "раздута". Однако 65% участников исследования высказались в пользу проведения ФБР обысков на всех объектах недвижимости американского президента. Исследование проводилось 28-29 января 2023 года, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне. Как сообщали СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они были датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.

https://ria.ru/20230203/bayden-1849466063.html

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849731375.html

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уилмингтон

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, уилмингтон, украина, барак обама, джо байден, фбр