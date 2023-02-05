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Американцы поделились мнениями о хранении секретных документов у Байдена - РИА Новости, 05.02.2023
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Американцы поделились мнениями о хранении секретных документов у Байдена
Американцы поделились мнениями о хранении секретных документов у Байдена - РИА Новости, 05.02.2023
Американцы поделились мнениями о хранении секретных документов у Байдена
Почти половина американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно, показало... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:00
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в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Почти половина американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно, показало проведенное по заказу издания Newsweek исследование компании Redfield &amp; Wilton Strategies. "Сорок три процента американцев считают, что Байден и/или его сотрудники, "возможно, умышленно хранили" засекреченные документы... 34% полагают, что документы хранились, "возможно, по ошибке", а 23% не имеют определенного мнения по этому вопросу", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что 42% респондентов считают, что вся тема с найденными у Байдена секретными документами "раздута". Однако 65% участников исследования высказались в пользу проведения ФБР обысков на всех объектах недвижимости американского президента. Исследование проводилось 28-29 января 2023 года, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне. Как сообщали СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они были датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.
https://ria.ru/20230203/bayden-1849466063.html
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в мире, сша, уилмингтон, украина, барак обама, джо байден, фбр
В мире, США, Уилмингтон, Украина, Барак Обама, Джо Байден, ФБР
12:00 05.02.2023
 
Американцы поделились мнениями о хранении секретных документов у Байдена

СМИ: 43 процента американцев думают, что секретные документы хранились у Байдена умышленно

© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Почти половина американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно, показало проведенное по заказу издания Newsweek исследование компании Redfield & Wilton Strategies.
"Сорок три процента американцев считают, что Байден и/или его сотрудники, "возможно, умышленно хранили" засекреченные документы... 34% полагают, что документы хранились, "возможно, по ошибке", а 23% не имеют определенного мнения по этому вопросу", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что 42% респондентов считают, что вся тема с найденными у Байдена секретными документами "раздута". Однако 65% участников исследования высказались в пользу проведения ФБР обысков на всех объектах недвижимости американского президента.
Исследование проводилось 28-29 января 2023 года, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек.
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В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне.
Как сообщали СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они были датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.
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