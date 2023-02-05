00:07 05.02.2023 (обновлено: 00:29 05.02.2023)
Байден объяснил, почему китайский аэростат не сбили раньше
Байден заявил, что приказал сбить китайский аэростат еще в среду, но послушал Пентагон
© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Charlie Riedel
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле.
"В среду, когда мне сообщили о шаре, я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее", - цитирует Байдена пул Белого дома.
Пентагон решил, что сбить шар нужно над водой, чтобы не подвергать опасности американцев, объяснил президент, похвалив пилотов за успешную работу.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем было доложено Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией США не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.