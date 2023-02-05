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Мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку украинских сил - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/ataka-1849822805.html
Мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку украинских сил
Мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку украинских сил - РИА Новости, 05.02.2023
Мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку украинских сил
Российские снайперы из числа мобилизованных обнаружили и эффективно отразили атаку группы наемников, сообщил РИА Новости командир взвода. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:08
2023-02-05T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Российские снайперы из числа мобилизованных обнаружили и эффективно отразили атаку группы наемников, сообщил РИА Новости командир взвода. Во время боя иностранцев удалось отогнать назад. "Я предполагаю, что это наемники, судя по подготовке, одежде, плюс речь. Не русская речь и не украинская. По действиям видно, что это подготовленные люди", — объяснил военный. Снайперы заняли позиции, а когда увидели движение противника, начали корректировать огонь. "Увидел передвижение, пошла группа, началась стрельба, передал координаты и, соответственно, получил команду работать. Группа пять, потом еще пять, пошли они", —рассказал подробности снайпер с позывным Борон. Противник применял разные виды оружия.По его словам, атаку отражали на стратегически важной высоте. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html
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россия
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353
60
Российские снайперы об отражении атаки
Российские снайперы из числа мобилизованных отразили атаку группы наемников, воюющих на стороне украинских войск, и не допустили прорыва, сообщил РИА Новости командир взвода.
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин
10:08 05.02.2023 (обновлено: 14:14 05.02.2023)
 
Мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку украинских сил

Мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку группы украинских наемников

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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Российские снайперы из числа мобилизованных обнаружили и эффективно отразили атаку группы наемников, сообщил РИА Новости командир взвода.
"Два дня назад нам поступила задача усилить наши позиции, отогнать врага назад, потому что шел прорыв, враг штурмовал. Мы выдвинулись, по прибытии начали работать", — сказал собеседник агентства.
Во время боя иностранцев удалось отогнать назад.
"Я предполагаю, что это наемники, судя по подготовке, одежде, плюс речь. Не русская речь и не украинская. По действиям видно, что это подготовленные люди", — объяснил военный.
Снайперы заняли позиции, а когда увидели движение противника, начали корректировать огонь.
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"Увидел передвижение, пошла группа, началась стрельба, передал координаты и, соответственно, получил команду работать. Группа пять, потом еще пять, пошли они", —рассказал подробности снайпер с позывным Борон.
Противник применял разные виды оружия.
"АГС, "Корд", танк, миномет", — перечислил собеседник агентства.
По его словам, атаку отражали на стратегически важной высоте.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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