https://ria.ru/20230205/armiya-1849876668.html

В Минобороны Белоруссии заявили о современном оснащении армии страны

В Минобороны Белоруссии заявили о современном оснащении армии страны - РИА Новости, 05.02.2023

В Минобороны Белоруссии заявили о современном оснащении армии страны

Белорусские вооруженные силы надежно оснащены современными вооружениями и техникой, заявил первый заместитель начальника вооружения вооруженных сил... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T17:49

2023-02-05T17:49

2023-02-05T17:49

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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Белорусские вооруженные силы надежно оснащены современными вооружениями и техникой, заявил первый заместитель начальника вооружения вооруженных сил генерал-майор Андрей Федин. "В течение последнего года в вооруженные силы поставлен ряд современных образцов вооружений и техники. Из образцов отечественного производства хотелось бы выделить радиорелейную станцию Р-414 МБРП, программно-аппаратные комплексы "Кондор", комплексы радиомониторинга воздушной обстановки "Рогнеда", современные средства разведки, наблюдения, прицеливания, аппараты борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Сфера" и другие образцы", - отметил Федин в видеоинтервью, опубликованном в воскресенье в телеграм-канале минобороны Белоруссии. Из вооружения, производимого предприятиями России, представитель белорусского оборонного ведомства особо отметил недавно принятые на вооружение в республике батальонный комплект БТР-82, зенитно-ракетную батарею ТорМ2. Он напомнил, что в декабре прошлого года на боевое дежурство поставлены полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400, а также оперативно-тактический комплекс "Искандер М". Генерал констатировал, что нынешнюю военно-политическую обстановку нельзя назвать простой: ряд государств, в том числе сопредельных, постоянно наращивают темпы и масштабы вооружений. "Мы эту ситуацию отслеживаем, держим руку на пульсе. В сложившейся обстановке мы должны адекватно реагировать на развитие систем вооружения в иностранных государствах путем противопоставления им наших возможностей и способностей", - отметил Федин. Он подчеркнул, что государственный оборонный заказ на 2022 год в Белоруссии выполнен в полном объеме. "Мы добились хороших результатов. В первую очередь, это развитие бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, средств противовоздушной обороны, разведки и радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов и средств борьбы с ними", - пояснил представитель минобороны. Генерал подчеркнул, что всё это позволяет надежно обеспечить вооруженную защиту Республики Беларусь.

https://ria.ru/20230204/belorussiya-1849737081.html

https://ria.ru/20230131/voennye-1848654933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, андрей федин, бтр-82ам, с-400 «триумф», в мире