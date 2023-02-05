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В Минобороны Белоруссии заявили о современном оснащении армии страны - РИА Новости, 05.02.2023
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В Минобороны Белоруссии заявили о современном оснащении армии страны
В Минобороны Белоруссии заявили о современном оснащении армии страны - РИА Новости, 05.02.2023
В Минобороны Белоруссии заявили о современном оснащении армии страны
Белорусские вооруженные силы надежно оснащены современными вооружениями и техникой, заявил первый заместитель начальника вооружения вооруженных сил... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T17:49
2023-02-05T17:49
белоруссия
россия
андрей федин
бтр-82ам
с-400 «триумф»
в мире
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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Белорусские вооруженные силы надежно оснащены современными вооружениями и техникой, заявил первый заместитель начальника вооружения вооруженных сил генерал-майор Андрей Федин. "В течение последнего года в вооруженные силы поставлен ряд современных образцов вооружений и техники. Из образцов отечественного производства хотелось бы выделить радиорелейную станцию Р-414 МБРП, программно-аппаратные комплексы "Кондор", комплексы радиомониторинга воздушной обстановки "Рогнеда", современные средства разведки, наблюдения, прицеливания, аппараты борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Сфера" и другие образцы", - отметил Федин в видеоинтервью, опубликованном в воскресенье в телеграм-канале минобороны Белоруссии. Из вооружения, производимого предприятиями России, представитель белорусского оборонного ведомства особо отметил недавно принятые на вооружение в республике батальонный комплект БТР-82, зенитно-ракетную батарею ТорМ2. Он напомнил, что в декабре прошлого года на боевое дежурство поставлены полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400, а также оперативно-тактический комплекс "Искандер М". Генерал констатировал, что нынешнюю военно-политическую обстановку нельзя назвать простой: ряд государств, в том числе сопредельных, постоянно наращивают темпы и масштабы вооружений. "Мы эту ситуацию отслеживаем, держим руку на пульсе. В сложившейся обстановке мы должны адекватно реагировать на развитие систем вооружения в иностранных государствах путем противопоставления им наших возможностей и способностей", - отметил Федин. Он подчеркнул, что государственный оборонный заказ на 2022 год в Белоруссии выполнен в полном объеме. "Мы добились хороших результатов. В первую очередь, это развитие бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, средств противовоздушной обороны, разведки и радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов и средств борьбы с ними", - пояснил представитель минобороны. Генерал подчеркнул, что всё это позволяет надежно обеспечить вооруженную защиту Республики Беларусь.
https://ria.ru/20230204/belorussiya-1849737081.html
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белоруссия, россия, андрей федин, бтр-82ам, с-400 «триумф», в мире
Белоруссия, Россия, Андрей Федин, БТР-82АМ, С-400 «Триумф», В мире
17:49 05.02.2023
 
В Минобороны Белоруссии заявили о современном оснащении армии страны

В Минобороны Белоруссии заявили, что ВС страны оснащены современными вооружениями

© Фото : Министерство обороны РББелорусский военнослужащий во время учений
Белорусский военнослужащий во время учений - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусский военнослужащий во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Белорусские вооруженные силы надежно оснащены современными вооружениями и техникой, заявил первый заместитель начальника вооружения вооруженных сил генерал-майор Андрей Федин.
"В течение последнего года в вооруженные силы поставлен ряд современных образцов вооружений и техники. Из образцов отечественного производства хотелось бы выделить радиорелейную станцию Р-414 МБРП, программно-аппаратные комплексы "Кондор", комплексы радиомониторинга воздушной обстановки "Рогнеда", современные средства разведки, наблюдения, прицеливания, аппараты борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Сфера" и другие образцы", - отметил Федин в видеоинтервью, опубликованном в воскресенье в телеграм-канале минобороны Белоруссии.
Из вооружения, производимого предприятиями России, представитель белорусского оборонного ведомства особо отметил недавно принятые на вооружение в республике батальонный комплект БТР-82, зенитно-ракетную батарею ТорМ2. Он напомнил, что в декабре прошлого года на боевое дежурство поставлены полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400, а также оперативно-тактический комплекс "Искандер М".
Генерал констатировал, что нынешнюю военно-политическую обстановку нельзя назвать простой: ряд государств, в том числе сопредельных, постоянно наращивают темпы и масштабы вооружений.
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"Мы эту ситуацию отслеживаем, держим руку на пульсе. В сложившейся обстановке мы должны адекватно реагировать на развитие систем вооружения в иностранных государствах путем противопоставления им наших возможностей и способностей", - отметил Федин.
Он подчеркнул, что государственный оборонный заказ на 2022 год в Белоруссии выполнен в полном объеме. "Мы добились хороших результатов. В первую очередь, это развитие бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, средств противовоздушной обороны, разведки и радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов и средств борьбы с ними", - пояснил представитель минобороны.
Генерал подчеркнул, что всё это позволяет надежно обеспечить вооруженную защиту Республики Беларусь.
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31 января, 13:34Союзное государство
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