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Посол раскритиковал попытки отодвинуть Россию от сотрудничества по Арктике - РИА Новости, 05.02.2023
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Посол раскритиковал попытки отодвинуть Россию от сотрудничества по Арктике
Посол раскритиковал попытки отодвинуть Россию от сотрудничества по Арктике - РИА Новости, 05.02.2023
Посол раскритиковал попытки отодвинуть Россию от сотрудничества по Арктике
Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны и подрывают авторитет Арктического совета, заявил в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:56
2023-02-05T11:09
политика
арктика
россия
владимир барбин
арктический совет
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны и подрывают авторитет Арктического совета, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны. Они ведут к его фрагментации, способствуют нагнетанию конфронтационных настроений и подрывают авторитет Арктического совета. Невозможно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, являющейся крупнейшей арктической державой", - сказал Барбин. В 1996 году по инициативе Канады был создан Арктический совет с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года работа Арктического совета была приостановлена из-за ситуации на Украине. В июне власти Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США заявили, что их страны намерены ограниченно возобновить работу в совете "в проектах, не предполагающих участия России". Москва неоднократно выступала против любых попыток политизировать международное арктическое сотрудничество. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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политика, арктика, россия, владимир барбин, арктический совет
Политика, Арктика, Россия, Владимир Барбин, Арктический совет
10:56 05.02.2023 (обновлено: 11:09 05.02.2023)
 
Посол раскритиковал попытки отодвинуть Россию от сотрудничества по Арктике

Барбин назвал попытки отодвинуть Россию от сотрудничества по Арктике контрпродуктивными

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистерское заседание Арктического совета в Рейкьявике
Министерское заседание Арктического совета в Рейкьявике
© Пресс-служба МИД РФ
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Министерское заседание Арктического совета в Рейкьявике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны и подрывают авторитет Арктического совета, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны. Они ведут к его фрагментации, способствуют нагнетанию конфронтационных настроений и подрывают авторитет Арктического совета. Невозможно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, являющейся крупнейшей арктической державой", - сказал Барбин.
В 1996 году по инициативе Канады был создан Арктический совет с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.
В марте 2022 года работа Арктического совета была приостановлена из-за ситуации на Украине. В июне власти Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США заявили, что их страны намерены ограниченно возобновить работу в совете "в проектах, не предполагающих участия России". Москва неоднократно выступала против любых попыток политизировать международное арктическое сотрудничество.
Читайте полный текст интервью >>>
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ПолитикаАрктикаРоссияВладимир БарбинАрктический совет
 
 
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