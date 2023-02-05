https://ria.ru/20230205/arktika-1849828399.html

Посол раскритиковал попытки отодвинуть Россию от сотрудничества по Арктике

Посол раскритиковал попытки отодвинуть Россию от сотрудничества по Арктике - РИА Новости, 05.02.2023

Посол раскритиковал попытки отодвинуть Россию от сотрудничества по Арктике

Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны и подрывают авторитет Арктического совета, заявил в... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:56

2023-02-05T10:56

2023-02-05T11:09

политика

арктика

россия

владимир барбин

арктический совет

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны и подрывают авторитет Арктического совета, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны. Они ведут к его фрагментации, способствуют нагнетанию конфронтационных настроений и подрывают авторитет Арктического совета. Невозможно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, являющейся крупнейшей арктической державой", - сказал Барбин. В 1996 году по инициативе Канады был создан Арктический совет с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года работа Арктического совета была приостановлена из-за ситуации на Украине. В июне власти Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США заявили, что их страны намерены ограниченно возобновить работу в совете "в проектах, не предполагающих участия России". Москва неоднократно выступала против любых попыток политизировать международное арктическое сотрудничество. Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, арктика, россия, владимир барбин, арктический совет