https://ria.ru/20230205/aerostat-1849885327.html

В Китае назвали уничтожение аэростата в США "выстрелом в комара из пушки"

В Китае назвали уничтожение аэростата в США "выстрелом в комара из пушки" - РИА Новости, 05.02.2023

В Китае назвали уничтожение аэростата в США "выстрелом в комара из пушки"

Применение США силы против китайского гражданского беспилотного аэростата может создать "очень плохой" прецедент для американо-китайских отношений, считает... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T19:05

2023-02-05T19:05

2023-02-05T19:05

в мире

сша

китай

южно-китайское море

джо байден

ллойд остин

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Применение США силы против китайского гражданского беспилотного аэростата может создать "очень плохой" прецедент для американо-китайских отношений, считает американист, научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян, слова которой приводит в воскресенье китайская государственная газета Global Times. По словам Люй Сяна, воздушные суда США (в гражданских или военных целях) летают вокруг территории Китая гораздо чаще, чем китайские самолеты вокруг США. "Если США не делают различий между гражданскими и военными воздушными судами, то был создан очень плохой прецедент в отношениях Китая и США", - заявил изданию Люй Сян. Как отмечает издание со ссылкой на "аналитические центры и сообщения СМИ", США иногда осуществляют разведывательную деятельность в Тайваньском проливе, Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море, под видом гражданской авиации. "Если США не делают различий, должен ли делать различия Китай? Должен ли Китай также принимать ответные меры? США должны тщательно обдумать последствия", — добавил эксперт. Китайский военный эксперт, пожелавший сохранить анонимность, заявил изданию, что действия США с технической точки зрения похожи на "выстрел в комара из пушки", являются не только чрезмерными, но и непрактичными. По его словам, использование передового истребителя-невидимки и ракеты для перехвата беспилотного воздушного шара без двигателя, который летит по ветру, является "слишком дорогостоящим". Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Джо Байдену. В субботу американский лидер заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживались Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута. В воскресенье МИД и министерство обороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.

https://ria.ru/20230205/aerostat-1849848564.html

https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html

https://ria.ru/20230204/aerostat-1849664039.html

сша

китай

южно-китайское море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, южно-китайское море, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша