https://ria.ru/20230205/abrams-1849861208.html

Зарубежные эксперты назвали недостатки танков Abrams

Зарубежные эксперты назвали недостатки танков Abrams - РИА Новости, 05.02.2023

Зарубежные эксперты назвали недостатки танков Abrams

Танки Abrams, которые США обещали передать Украине, требуют значительной материально-технической поддержки, сообщила газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:46

2023-02-05T15:46

2023-02-05T16:57

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

сша

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Танки Abrams, которые США обещали передать Украине, требуют значительной материально-технической поддержки, сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов. "На протяжении десятилетий бронетанковые части армии США сетовали на длинный логистический хвост, необходимый для поддержания боевых возможностей Abrams в зонах боевых действий", — говорится в материале. Отмечается, что Украине нужно оружие, которое просто "хорошо работает". По словам военного эксперта Джона Нагла, американский способ ведения войны требует "всего материально-технического обеспечения мира". Как отметило издание, на обучение использованию Abrams уйдет больше времени, чем на аналогичную тренировку на Leopard, из-за сложности газотурбинного двигателя. Abrams также требуется больше запасных частей, которые поставляются из США. Более того, американские танки работают на реактивном топливе, которое труднее достать. Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков киевским властям ранее анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230203/kadyrov-1849401445.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, m1 abrams