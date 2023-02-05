15:46 05.02.2023 (обновлено: 16:57 05.02.2023)
Зарубежные эксперты назвали недостатки танков Abrams
FT: Abrams, которые США передадут Украине, требуют значительной логистической поддержки
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Танки Abrams, которые США обещали передать Украине, требуют значительной материально-технической поддержки, сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
"На протяжении десятилетий бронетанковые части армии США сетовали на длинный логистический хвост, необходимый для поддержания боевых возможностей Abrams в зонах боевых действий", — говорится в материале.
Отмечается, что Украине нужно оружие, которое просто "хорошо работает". По словам военного эксперта Джона Нагла, американский способ ведения войны требует "всего материально-технического обеспечения мира".
Как отметило издание, на обучение использованию Abrams уйдет больше времени, чем на аналогичную тренировку на Leopard, из-за сложности газотурбинного двигателя. Abrams также требуется больше запасных частей, которые поставляются из США. Более того, американские танки работают на реактивном топливе, которое труднее достать.
Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков киевским властям ранее анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.