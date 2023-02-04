https://ria.ru/20230204/zemli-1849765175.html
Правительство утвердило порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель
Правительство утвердило порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель - РИА Новости, 04.02.2023
Правительство утвердило порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра сельхозземель, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:47
2023-02-04T17:47
2023-02-04T18:26
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
роскосмос
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра сельхозземель, сообщается на сайте правительства.Уточняется, что перечень будет иметь полный объем достоверной систематизированной информации о состоянии и использовании таких земель. Кроме того, в него внесут сведения о расположенных на этих территориях участках и зданиях.Как уточняется, использование реестра помогает оценить состояние земель для сельскохозяйственного производства. Это, в свою очередь, способствует ускоренному поиску возможностей для новых аграрных проектов, в том числе по увеличению производства продовольствия. Предоставлять информацию должны организации, подведомственные Министерству сельского хозяйства, а также органы власти и госкорпорация "Роскосмос". Реестр будут на постоянной основе дополнять сведениями о проведении мониторинга сельхозземель. Также у собственников, арендаторов земельных участков, землепользователей и землевладельцев появится возможность получать данные о своих участках из реестра бесплатно через портал госуслуг. Работа реестра должно помочь реализовать госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Планируется привлечь 13,2 миллиона гектаров неиспользуемых земель и сохранить в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 миллиона гектаров.
https://ria.ru/20221128/agroprom-1834771356.html
https://ria.ru/20221223/doli-1840899665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскосмос
Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Роскосмос
17:47 04.02.2023 (обновлено: 18:26 04.02.2023)
Правительство утвердило порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель
Правительство утвердило порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра сельхозземель, сообщается на сайте
правительства.
Уточняется, что перечень будет иметь полный объем достоверной систематизированной информации о состоянии и использовании таких земель. Кроме того, в него внесут сведения о расположенных на этих территориях участках и зданиях.
Как уточняется, использование реестра помогает оценить состояние земель для сельскохозяйственного производства. Это, в свою очередь, способствует ускоренному поиску возможностей для новых аграрных проектов, в том числе по увеличению производства продовольствия.
Предоставлять информацию должны организации, подведомственные Министерству сельского хозяйства, а также органы власти и госкорпорация "Роскосмос
". Реестр будут на постоянной основе дополнять сведениями о проведении мониторинга сельхозземель.
Также у собственников, арендаторов земельных участков, землепользователей и землевладельцев появится возможность получать данные о своих участках из реестра бесплатно через портал госуслуг.
Работа реестра должно помочь реализовать госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Планируется привлечь 13,2 миллиона гектаров неиспользуемых земель и сохранить в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 миллиона гектаров.