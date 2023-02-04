https://ria.ru/20230204/zemli-1849765175.html

Правительство утвердило порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель

Правительство утвердило порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель - РИА Новости, 04.02.2023

Правительство утвердило порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра сельхозземель, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T17:47

2023-02-04T17:47

2023-02-04T18:26

россия

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

роскосмос

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра сельхозземель, сообщается на сайте правительства.Уточняется, что перечень будет иметь полный объем достоверной систематизированной информации о состоянии и использовании таких земель. Кроме того, в него внесут сведения о расположенных на этих территориях участках и зданиях.Как уточняется, использование реестра помогает оценить состояние земель для сельскохозяйственного производства. Это, в свою очередь, способствует ускоренному поиску возможностей для новых аграрных проектов, в том числе по увеличению производства продовольствия. Предоставлять информацию должны организации, подведомственные Министерству сельского хозяйства, а также органы власти и госкорпорация "Роскосмос". Реестр будут на постоянной основе дополнять сведениями о проведении мониторинга сельхозземель. Также у собственников, арендаторов земельных участков, землепользователей и землевладельцев появится возможность получать данные о своих участках из реестра бесплатно через портал госуслуг. Работа реестра должно помочь реализовать госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Планируется привлечь 13,2 миллиона гектаров неиспользуемых земель и сохранить в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20221128/agroprom-1834771356.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскосмос