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"Совсем сошел с ума". Слова Зеленского об Украине шокировали немцев - РИА Новости, 04.02.2023
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"Совсем сошел с ума". Слова Зеленского об Украине шокировали немцев
"Совсем сошел с ума". Слова Зеленского об Украине шокировали немцев - РИА Новости, 04.02.2023
"Совсем сошел с ума". Слова Зеленского об Украине шокировали немцев
Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:36
2023-02-04T14:44
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
нато
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения."Мы уже говорим как участники ЕС", — заявил украинский политик.Пользователи портала были озадачены этим высказыванием, а некоторые даже усомнились в здравомыслии Зеленского."Что он там курит?" — поинтересовался Sailör."В нем снова пробуждается комик", — сыронизировал Stephen P."Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой", — возмутился Der Alte."И снова он не может насытиться. То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда", — отметил Andre W."Он в самом деле наглый. Его стране совершенно не место в ЕС", — написала Sonya F.В конце февраля прошлого года Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. При этом обеим странам еще нужно выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
https://ria.ru/20230204/tanki-1849685721.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
09:36 04.02.2023 (обновлено: 14:44 04.02.2023)
 
"Совсем сошел с ума". Слова Зеленского об Украине шокировали немцев

Читатели Die Welt обрушились на Зеленского за слова о том, что Украина входит в состав ЕС

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения.
"Мы уже говорим как участники ЕС", — заявил украинский политик.
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Пользователи портала были озадачены этим высказыванием, а некоторые даже усомнились в здравомыслии Зеленского.

"Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет", — пожаловался Wolfgang V.

"Что он там курит?" — поинтересовался Sailör.
"В нем снова пробуждается комик", — сыронизировал Stephen P.
"Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой", — возмутился Der Alte.
"И снова он не может насытиться. То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда", — отметил Andre W.
"Он в самом деле наглый. Его стране совершенно не место в ЕС", — написала Sonya F.

"Непревзойденная дерзость. Просто невероятно..." —прокомментировал Chris S.

В конце февраля прошлого года Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. При этом обеим странам еще нужно выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
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