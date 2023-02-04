https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849702123.html

"Совсем сошел с ума". Слова Зеленского об Украине шокировали немцев

"Совсем сошел с ума". Слова Зеленского об Украине шокировали немцев - РИА Новости, 04.02.2023

"Совсем сошел с ума". Слова Зеленского об Украине шокировали немцев

Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T09:36

2023-02-04T09:36

2023-02-04T14:44

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

нато

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения."Мы уже говорим как участники ЕС", — заявил украинский политик.Пользователи портала были озадачены этим высказыванием, а некоторые даже усомнились в здравомыслии Зеленского."Что он там курит?" — поинтересовался Sailör."В нем снова пробуждается комик", — сыронизировал Stephen P."Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой", — возмутился Der Alte."И снова он не может насытиться. То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда", — отметил Andre W."Он в самом деле наглый. Его стране совершенно не место в ЕС", — написала Sonya F.В конце февраля прошлого года Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. При этом обеим странам еще нужно выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.

https://ria.ru/20230204/tanki-1849685721.html

https://ria.ru/20230204/f16-1849683883.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, нато