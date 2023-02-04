https://ria.ru/20230204/zakavkaze-1849775236.html

Запад заморозил женевские дискуссии по Закавказью, считают в Совфеде

Запад заморозил женевские дискуссии по Закавказью, считают в Совфеде - РИА Новости, 04.02.2023

Запад заморозил женевские дискуссии по Закавказью, считают в Совфеде

Страны Запада фактически замораживают переговоры в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, РФ должна учитывать... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T19:27

2023-02-04T19:27

2023-02-04T19:27

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южная осетия

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Страны Запада фактически замораживают переговоры в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, РФ должна учитывать это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сопредседатели женевских дискуссий от ЕС, ООН, ОБСЕ не уведомили югоосетинскую сторону о переносе очередного раунда дискуссий, который был намечен на февраль. Южная Осетия в свою очередь отменила встречу с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в Цхинвале, которая была запланирована на 7 февраля. "Новая туча заходит над Южным Кавказом. Западники в азарте конфронтации с Россией фактически замораживают полезный формат переговоров в рамках "Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе" (Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Россия, США при участии ОБСЕ, ООН и Евросоюза)… Что ж, страдать и волноваться теперь придется народам нашего общего с Южным Кавказом региона. Мы должны это учитывать и готовиться", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Политик отметил, что женевские дискуссии были "надёжной страховочной сеткой от обострений" в регионе Южного Кавказа. "Россия всегда ответственно участвовала в его работе (работе этого формата переговоров – ред.), а также в созданных в рамках "Женевских дискуссий" механизмов по реагированию на инциденты. Наверное, относительная предсказуемость уже не вписывается в планы Вашингтона", - заключил парламентарий. Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что из-за переноса дискуссий в одностороннем порядке абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию республики делегации сопредседателей женевских дискуссий, планировавших 8-9 февраля встречи с официальными лицами. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Женевские дискуссии регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов дискуссий - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

https://ria.ru/20230131/diskussii-1848791802.html

https://ria.ru/20230202/zakavkaze-1849312352.html

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в мире, южная осетия, абхазия, григорий карасин, россия, обсе, совет федерации рф, оон