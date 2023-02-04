https://ria.ru/20230204/voyna-1849752645.html

Эксперт назвал гибридную войну Запада против России экзистенциальной

Эксперт назвал гибридную войну Запада против России экзистенциальной - РИА Новости, 04.02.2023

Эксперт назвал гибридную войну Запада против России экзистенциальной

Гибридная война Запада против России стала долгосрочной и экзистенциальной для обеих сторон, острая конфронтация между ними сохранится и после завершения... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:21

2023-02-04T16:21

2023-02-04T16:21

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ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Гибридная война Запада против России стала долгосрочной и экзистенциальной для обеих сторон, острая конфронтация между ними сохранится и после завершения конфликта на Украине, заявил в субботу в Ереване замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов. "Главный итог 2022 года – это, безусловно, переход российско-западной конфронтации в форму гибридной войны Запада против России с целью нанести ей стратегическое поражение и просто вывести из числа великих держав. Украина - это просто инструмент, причем один из инструментов, с помощью которых Запад проводит соответствующую политику. Во-вторых, в 2022 году стала ясно, что это гибридная война стала очень долгосрочной и экзистенциальной, причем для обеих сторон", - сказал Суслов в ходе международного круглого стола-обсуждения на тему "Армения и глобальное противостояние Россия-Запад: итоги 2022 года" Он отметил, что "по сути, мы имеем дело с мировой войной, в которую вовлечены порядка 50 стран, ориентированных на Соединенные Штаты, с одной стороны, и Россия, Китай, Иран несколько других стран - с другой стороны, и большое количество нейтральных государств". "Надо понимать, что даже после того как вооруженный конфликт на Украине завершится либо путем урегулирования, либо путем перетекания в некую фазу замороженного конфликта, острая конфронтация России и Запада продолжится, и будет продолжаться много-много лет. Возвращения к состоянию до 24 февраля прошлого года не будет в ближайшие... несколько десятилетий", - отметил эксперт. По его словам, для России то, что началось как специальная военная операция, сейчас уже воспринимается как отечественная война, и поэтому поводу в РФ сложился консенсус. "Поэтому в ближайшее время обе стороны будут делать все. Запад будет постепенно наращивать военную помощь Украине количественно и качественно", - сказал Суслов. Другое дело, по его словам, что делать это бесконечно долго Запад не может. Он напомнил, что за последнее время в США произошла смена нарратива по поводу украинского конфликта: теперь там практически все утверждают, что в затяжном конфликте на истощение, в конченом итоге победит России и, что тратить на содержание Украины нынешние, и тем более еще большие ресурсы бесконечно долго Запад не в состоянии. "По многим причинам. Это и не готовность военно-промышленного комплекса, который по-прежнему там живет в условиях мирного времени и только и очень медленно из этого режима выходит, это внутриполитические проблемы в США, экономические проблемы в Европе необходимость переключать все больше ресурсов на борьбу с Китаем и так далее", - сказал Суслов. По его словам, поэтому сейчас США пытаются сыграть в игру эскалации ради деэскалации, то есть резко ужесточить риторику, нарастить военную помощь Украине и заставить Россию пойти на уступки, "на которые Россия, разумеется, не пойдет". При этом Суслов считает, что гибридная война - "это часть общей глобальной войны за формирование нового или же воссоздания старого для Запада миропорядка". "Здесь важно отметить гораздо более резкое чем раньше и невозвратное обострение конфронтации между США и Китаем и резкое усиление самостоятельности многих стран Востока и Юга, которые отказались примыкать к Западу против России и Китая", - сказал эксперт. По его словам, тем самым проявилась ограниченность власти Запада "за пределами коллективного Запада", и в области политики, и в области экономики, и, соответственно, ускорилось формирование многополярного мира. Круглый стол был организован Аналитическим центр стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

https://ria.ru/20230201/zapad-1849043979.html

https://ria.ru/20230123/rossiya-1846778090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, высшая школа экономики (вшэ), в мире