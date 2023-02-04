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Протоиерей предложил переименовать Волгоград в Царицын - РИА Новости, 04.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230204/volgograd-1849696435.html
Протоиерей предложил переименовать Волгоград в Царицын
Протоиерей предложил переименовать Волгоград в Царицын - РИА Новости, 04.02.2023
Протоиерей предложил переименовать Волгоград в Царицын
Волгоград было бы справедливо переименовать не в Сталинград, а в Царицын, восстановив историческое название и избежав конфликта в обществе, считает председатель РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:27
2023-02-04T08:27
религия
религия
волгоград
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Волгоград было бы справедливо переименовать не в Сталинград, а в Царицын, восстановив историческое название и избежав конфликта в обществе, считает председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин. "Полагаю, что было бы справедливо переименовать этот город в то название, которое было в царское время: Царицын. Это было бы, наверное, самым правильным, потому что Волгоград – это ни о чем, а Сталинград – вызовет слишком много споров. А вот вернуть городу историческое название, под которым он был основан, на мой взгляд, было бы правильно. И тогда все сторонники Сталинграда могли бы Царицын именовать по-своему в своем внутреннем общении, а те, кто за Волгоград – тоже не возражали бы; такое у меня мнение", - сказал протоиерей РИА Новости. Он отметил, что также выступает категорически против того, чтобы в ДНР и ЛНР объектам возвращались имена таких деятелей, как Войков, Клара Цеткин и Роза Люксембург. "Это такие атавизмы истории, что уму не постижимо", – добавил Калинин. Возможное переименование Волгограда обратно в Сталинград в этом году стало предметом дискуссии в части российского общества. За данную инициативу высказывались, в частности, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сказал РИА, что Волгограду в будущем стоит вернуть название Сталинград, так как это было бы символично, однако сегодня не стоит тратить время и ресурсы страны и общества, которые должны быть обращены к победе в спецоперации на Украине. Было и много голосов против, в частности, оставить городу нынешнее название пожелал участник строительства легендарного монумента на Мамаевом Кургане "Родина-мать зовет!", живший в военном Сталинграде Михаил Засыпкин. По результатам опроса ВЦИОМ, 60% жителей города переименование не поддерживают.
https://ria.ru/20230202/volgograd-1849195349.html
https://ria.ru/20230201/rodina-1848925415.html
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религия, волгоград, общество
Религия, Религия, Волгоград, Общество
08:27 04.02.2023
 
Протоиерей предложил переименовать Волгоград в Царицын

Протоиерей Леонид Калинин: Волгоград было бы справедливо переименовать в Царицын

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Волгоград было бы справедливо переименовать не в Сталинград, а в Царицын, восстановив историческое название и избежав конфликта в обществе, считает председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.
"Полагаю, что было бы справедливо переименовать этот город в то название, которое было в царское время: Царицын. Это было бы, наверное, самым правильным, потому что Волгоград – это ни о чем, а Сталинград – вызовет слишком много споров. А вот вернуть городу историческое название, под которым он был основан, на мой взгляд, было бы правильно. И тогда все сторонники Сталинграда могли бы Царицын именовать по-своему в своем внутреннем общении, а те, кто за Волгоград – тоже не возражали бы; такое у меня мнение", - сказал протоиерей РИА Новости.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 11:58
В Кремле прокомментировали идею о переименовании Волгограда в Сталинград
Он отметил, что также выступает категорически против того, чтобы в ДНР и ЛНР объектам возвращались имена таких деятелей, как Войков, Клара Цеткин и Роза Люксембург. "Это такие атавизмы истории, что уму не постижимо", – добавил Калинин.
Возможное переименование Волгограда обратно в Сталинград в этом году стало предметом дискуссии в части российского общества. За данную инициативу высказывались, в частности, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сказал РИА, что Волгограду в будущем стоит вернуть название Сталинград, так как это было бы символично, однако сегодня не стоит тратить время и ресурсы страны и общества, которые должны быть обращены к победе в спецоперации на Украине. Было и много голосов против, в частности, оставить городу нынешнее название пожелал участник строительства легендарного монумента на Мамаевом Кургане "Родина-мать зовет!", живший в военном Сталинграде Михаил Засыпкин. По результатам опроса ВЦИОМ, 60% жителей города переименование не поддерживают.
Переживший Сталинградскую битву россиянин о том, почему не надо переименовывать Волгоград - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 12:56
Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград
 
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