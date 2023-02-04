Протоиерей предложил переименовать Волгоград в Царицын
Протоиерей Леонид Калинин: Волгоград было бы справедливо переименовать в Царицын
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Волгоград было бы справедливо переименовать не в Сталинград, а в Царицын, восстановив историческое название и избежав конфликта в обществе, считает председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.
"Полагаю, что было бы справедливо переименовать этот город в то название, которое было в царское время: Царицын. Это было бы, наверное, самым правильным, потому что Волгоград – это ни о чем, а Сталинград – вызовет слишком много споров. А вот вернуть городу историческое название, под которым он был основан, на мой взгляд, было бы правильно. И тогда все сторонники Сталинграда могли бы Царицын именовать по-своему в своем внутреннем общении, а те, кто за Волгоград – тоже не возражали бы; такое у меня мнение", - сказал протоиерей РИА Новости.
Возможное переименование Волгограда обратно в Сталинград в этом году стало предметом дискуссии в части российского общества. За данную инициативу высказывались, в частности, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сказал РИА, что Волгограду в будущем стоит вернуть название Сталинград, так как это было бы символично, однако сегодня не стоит тратить время и ресурсы страны и общества, которые должны быть обращены к победе в спецоперации на Украине. Было и много голосов против, в частности, оставить городу нынешнее название пожелал участник строительства легендарного монумента на Мамаевом Кургане "Родина-мать зовет!", живший в военном Сталинграде Михаил Засыпкин. По результатам опроса ВЦИОМ, 60% жителей города переименование не поддерживают.