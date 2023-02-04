https://ria.ru/20230204/voennye-1849774201.html

Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении 12 бойцов республики из плена

Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении 12 бойцов республики из плена - РИА Новости, 04.02.2023

Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении 12 бойцов республики из плена

Двенадцать бойцов второго армейского корпуса ЛНР вернутся из украинского плена в результате обмена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T19:10

2023-02-04T19:10

2023-02-04T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Двенадцать бойцов второго армейского корпуса ЛНР вернутся из украинского плена в результате обмена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Омбудсмен поблагодарила всех причастных к сложному переговорному процессу. Четвертого февраля Министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

https://ria.ru/20230203/plen-1849413306.html

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в мире, луганская народная республика, украина, виктория сердюкова, россия