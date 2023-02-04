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Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении 12 бойцов республики из плена - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/voennye-1849774201.html
Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении 12 бойцов республики из плена
Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении 12 бойцов республики из плена - РИА Новости, 04.02.2023
Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении 12 бойцов республики из плена
Двенадцать бойцов второго армейского корпуса ЛНР вернутся из украинского плена в результате обмена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T19:10
2023-02-04T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
виктория сердюкова
россия
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Двенадцать бойцов второго армейского корпуса ЛНР вернутся из украинского плена в результате обмена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Омбудсмен поблагодарила всех причастных к сложному переговорному процессу. Четвертого февраля Министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
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в мире, луганская народная республика, украина, виктория сердюкова, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Виктория Сердюкова, Россия
19:10 04.02.2023
 
Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении 12 бойцов республики из плена

Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила о возвращении 12 бойцов республики из украинского плена

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Двенадцать бойцов второго армейского корпуса ЛНР вернутся из украинского плена в результате обмена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
"Сегодня состоялся очередной обмен с государством Украина, в результате которого из украинского плена освобождены 63 российских военнослужащих, 12 из них - наши земляки. После первичного осмотра медиками и психологами мы привезем наших защитников на территорию республики", - заявила Сердюкова.
Омбудсмен поблагодарила всех причастных к сложному переговорному процессу.
Четвертого февраля Министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
Инструктор обучает солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 07:06Специальная военная операция на Украине
В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВиктория СердюковаРоссия
 
 
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