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Вильфанд объяснил, почему в Сибири зимой часто вводят режим "черного неба"
Вильфанд объяснил, почему в Сибири зимой часто вводят режим "черного неба" - РИА Новости, 04.02.2023
Вильфанд объяснил, почему в Сибири зимой часто вводят режим "черного неба"
Нисходящие потоки воздуха при антициклоне, характерном для азиатской части России зимой, прибивают к земле загрязняющие вещества от заводов, поэтому в это время РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T03:41
2023-02-04T03:41
2023-02-04T09:38
россия
красноярск
ачинск
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нисходящие потоки воздуха при антициклоне, характерном для азиатской части России зимой, прибивают к земле загрязняющие вещества от заводов, поэтому в это время в городах Сибири часто вводят режим "черного неба", рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.С 1 февраля в Красноярске, Назарове, Ачинске, Минусинске Красноярского края, в Кемерове, хакасских Абакане и Черногорске действует режим "черного неба" в связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ)."Для азиатской части страны зимой характерно формирование так называемого восточносибирского антициклона, то есть области высокого давления. При высоком давлении для антициклона характерны нисходящие движения воздуха. Они как бы прибивают к земле все те продукты, которые формируются в результате производственной, химической деятельности и так далее", - сказал Вильфанд."Черное небо" — это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
https://ria.ru/20230116/pogoda-1844780279.html
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россия, красноярск, ачинск, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Красноярск, Ачинск, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
03:41 04.02.2023 (обновлено: 09:38 04.02.2023)
Вильфанд объяснил, почему в Сибири зимой часто вводят режим "черного неба"
Вильфвнд: режим "черного неба" вводят зимой в Сибири из-за загрязняющих веществ с заводов