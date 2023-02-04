https://ria.ru/20230204/vengriya-1849761871.html

В Венгрии обвинили Брюссель в эскалации конфликта на Украине

В Венгрии обвинили Брюссель в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 04.02.2023

В Венгрии обвинили Брюссель в эскалации конфликта на Украине

Резолюция Европарламента о поставках тяжелого вооружения Украине и призывы к введению полного эмбарго на энергоносители и ядерное топливо из России провоцируют... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T17:27

2023-02-04T17:27

2023-02-04T17:27

украина

россия

венгрия

европарламент

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БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Резолюция Европарламента о поставках тяжелого вооружения Украине и призывы к введению полного эмбарго на энергоносители и ядерное топливо из России провоцируют эскалацию конфликта на Украине и рост инфляции в Европе, заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов приняли резолюцию "О подготовке к саммиту ЕС-Украина", в которой призвали институты Евросоюза "незамедлительно принять 10-й пакет санкций против России" и заявили о необходимости "немедленного и полного эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива из России". Депутаты Европарламента от фракции европейских консерваторов и реформистов с трудом смогли включить в итоговый вариант резолюции поправку, в которой содержится призыв в качестве следующего шага поддержки Украины "рассмотреть вопрос о поставках Киеву западных истребителей и ракетных систем дальнего радиуса действия". Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. "Европарламент на этой неделе принял резолюцию... В ней есть два действительно серьезных пункта. Согласно седьмому пункту, необходимо увеличить и ускорить поставку оружия Украине. В тексте есть конкретное перечисление: еще больше танков, бронетехники и боеприпасов. Следующим шагом будут истребители и ракеты большой дальности. Это все что угодно, только не призыв к миру. Гораздо вероятнее это большой шаг в сторону военной эскалации", - сказал Деметер в видеообращении, опубликованном в Facebook*.По его словам, не менее серьезным является также 26-ой пункт, где содержится призыв к полному эмбарго ископаемого топлива и урана из России. "То есть они бы, помимо нефти и газа, полностью запретили бы импорт российского ядерного топлива. Этим Европарламент поддерживает не только дальнейшие санкции, но и инфляцию. Главная причина рекордной инфляции - рост цен на энергию. А это произошло из-за санкций. Объявление полного эмбарго гарантирует дальнейший рост цен. Думаю, что это очень неверный путь", - сказал Деметер, пообещав, что в следующие недели состоятся дискуссии на эту тему. Венгрия с начала конфликта на Украине последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230204/evropa-1849666237.html

https://ria.ru/20230203/zayavlenie-1849616458.html

https://ria.ru/20230203/borrel-1849479547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, венгрия, европарламент, евросоюз, ситуация в днр и лнр, в мире