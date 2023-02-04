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Украинским чиновницам разрешили выезжать за границу вместе с детьми - РИА Новости, 04.02.2023
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Украинским чиновницам разрешили выезжать за границу вместе с детьми
Украинским чиновницам разрешили выезжать за границу вместе с детьми - РИА Новости, 04.02.2023
Украинским чиновницам разрешили выезжать за границу вместе с детьми
Женщины-госслужащие на Украине, у которых есть несовершеннолетние дети, могут выезжать за границу к ним или вместе с ними, пояснил украинский кабинет министров. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:40
2023-02-04T21:40
в мире
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Женщины-госслужащие на Украине, у которых есть несовершеннолетние дети, могут выезжать за границу к ним или вместе с ними, пояснил украинский кабинет министров. Ранее премьер страны Денис Шмыгаль говорил, что украинский кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Среди уважительных были названы служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми. "Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако украинские женщины-чиновники могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Правительство онлайн". Указывается, что условием пересечения границы для женщин-госслужащих, у кого есть дети до 18 лет, является наличие свидетельства о рождении ребенка, "никаких иных документов для выезда за границу к ребенку предъявлять не нужно". Также уточняется, что пересекать границу разрешено непосредственно с ребенком или детьми. На прошлой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846956447.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
21:40 04.02.2023
 
Украинским чиновницам разрешили выезжать за границу вместе с детьми

На Украине чиновницам разрешили посещать своих детей за границей и выезжать вместе с ними

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Женщины-госслужащие на Украине, у которых есть несовершеннолетние дети, могут выезжать за границу к ним или вместе с ними, пояснил украинский кабинет министров.
Ранее премьер страны Денис Шмыгаль говорил, что украинский кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Среди уважительных были названы служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми.
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"Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако украинские женщины-чиновники могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Правительство онлайн".
Указывается, что условием пересечения границы для женщин-госслужащих, у кого есть дети до 18 лет, является наличие свидетельства о рождении ребенка, "никаких иных документов для выезда за границу к ребенку предъявлять не нужно". Также уточняется, что пересекать границу разрешено непосредственно с ребенком или детьми.
На прошлой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
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