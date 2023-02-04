Украинским чиновницам разрешили выезжать за границу вместе с детьми
На Украине чиновницам разрешили посещать своих детей за границей и выезжать вместе с ними
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Женщины-госслужащие на Украине, у которых есть несовершеннолетние дети, могут выезжать за границу к ним или вместе с ними, пояснил украинский кабинет министров.
Ранее премьер страны Денис Шмыгаль говорил, что украинский кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Среди уважительных были названы служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми.
"Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако украинские женщины-чиновники могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Правительство онлайн".
Указывается, что условием пересечения границы для женщин-госслужащих, у кого есть дети до 18 лет, является наличие свидетельства о рождении ребенка, "никаких иных документов для выезда за границу к ребенку предъявлять не нужно". Также уточняется, что пересекать границу разрешено непосредственно с ребенком или детьми.
На прошлой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
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