https://ria.ru/20230204/ukraina-1849788718.html

Украинским чиновницам разрешили выезжать за границу вместе с детьми

Украинским чиновницам разрешили выезжать за границу вместе с детьми - РИА Новости, 04.02.2023

Украинским чиновницам разрешили выезжать за границу вместе с детьми

Женщины-госслужащие на Украине, у которых есть несовершеннолетние дети, могут выезжать за границу к ним или вместе с ними, пояснил украинский кабинет министров. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:40

2023-02-04T21:40

2023-02-04T21:40

в мире

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Женщины-госслужащие на Украине, у которых есть несовершеннолетние дети, могут выезжать за границу к ним или вместе с ними, пояснил украинский кабинет министров. Ранее премьер страны Денис Шмыгаль говорил, что украинский кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Среди уважительных были названы служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми. "Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако украинские женщины-чиновники могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Правительство онлайн". Указывается, что условием пересечения границы для женщин-госслужащих, у кого есть дети до 18 лет, является наличие свидетельства о рождении ребенка, "никаких иных документов для выезда за границу к ребенку предъявлять не нужно". Также уточняется, что пересекать границу разрешено непосредственно с ребенком или детьми. На прошлой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.

https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846956447.html

https://ria.ru/20230127/timoshenko-1847937290.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, служба безопасности украины