Рейтинг@Mail.ru
Экс-разведчик Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849783276.html
Экс-разведчик Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского
Экс-разведчик Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского - РИА Новости, 04.02.2023
Экс-разведчик Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского
Американское руководство знает о неизбежности поражения Украины и уже начало подготовку к такому сценарию внутри страны, заявил офицер разведки морской пехоты... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T20:44
2023-02-04T20:50
политика
украина
россия
сша
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25cceefdc4730fe4309eee2cf7e1743f.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американское руководство знает о неизбежности поражения Украины и уже начало подготовку к такому сценарию внутри страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works.По его словам, президент США Джо Байден в курсе, что после разгрома украинской армии его администрации придется отвечать на очень сложный вопрос о том, как Россия победила в этом конфликте."И они хотят убедиться, что, когда это время настанет, они скажут: "Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки", — резюмировал офицер.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849762413.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_416:321:2718:2048_1920x0_80_0_0_1048cec22da9b0bb313ff70f63a6704a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, скотт риттер
Политика, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер
20:44 04.02.2023 (обновлено: 20:50 04.02.2023)
 
Экс-разведчик Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского

Экс-разведчик Риттер заявил о начале подготовки властей США к поражению Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американское руководство знает о неизбежности поражения Украины и уже начало подготовку к такому сценарию внутри страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works.
"Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия. <…> На данный момент мы столкнулись с серьезным вопросом. Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно", — рассказал специалист.
По его словам, президент США Джо Байден в курсе, что после разгрома украинской армии его администрации придется отвечать на очень сложный вопрос о том, как Россия победила в этом конфликте.
"И они хотят убедиться, что, когда это время настанет, они скажут: "Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки", — резюмировал офицер.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 17:31
"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России
 
ПолитикаУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала