https://ria.ru/20230204/ukraina-1849783276.html

Экс-разведчик Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского

Экс-разведчик Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского - РИА Новости, 04.02.2023

Экс-разведчик Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского

Американское руководство знает о неизбежности поражения Украины и уже начало подготовку к такому сценарию внутри страны, заявил офицер разведки морской пехоты... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T20:44

2023-02-04T20:44

2023-02-04T20:50

политика

украина

россия

сша

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

скотт риттер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25cceefdc4730fe4309eee2cf7e1743f.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американское руководство знает о неизбежности поражения Украины и уже начало подготовку к такому сценарию внутри страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works.По его словам, президент США Джо Байден в курсе, что после разгрома украинской армии его администрации придется отвечать на очень сложный вопрос о том, как Россия победила в этом конфликте."И они хотят убедиться, что, когда это время настанет, они скажут: "Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки", — резюмировал офицер.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849762413.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, скотт риттер