20:44 04.02.2023 (обновлено: 20:50 04.02.2023)
Экс-разведчик Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского
Экс-разведчик Риттер заявил о начале подготовки властей США к поражению Украины
© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американское руководство знает о неизбежности поражения Украины и уже начало подготовку к такому сценарию внутри страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works.
"Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия. <…> На данный момент мы столкнулись с серьезным вопросом. Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно", — рассказал специалист.
По его словам, президент США Джо Байден в курсе, что после разгрома украинской армии его администрации придется отвечать на очень сложный вопрос о том, как Россия победила в этом конфликте.
"И они хотят убедиться, что, когда это время настанет, они скажут: "Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки", — резюмировал офицер.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.