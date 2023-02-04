https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html

В Киеве заявили, что Москва относится к законным военным целям Украины

В Киеве заявили, что Москва относится к законным военным целям Украины - РИА Новости, 04.02.2023

В Киеве заявили, что Москва относится к законным военным целям Украины

Киев не будет гарантировать неприменение западной военной техники против целей в России, заявил представитель Владимира Зеленского, член комитета парламента... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T19:29

2023-02-04T19:29

2023-02-04T21:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

москва

федор вениславский

владимир зеленский

дмитрий медведев

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БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Киев не будет гарантировать неприменение западной военной техники против целей в России, заявил представитель Владимира Зеленского, член комитета парламента Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью немецкой газете Bild.По словам чиновника, Киев считает законными военными целями все локации, где Россия хранит свои ракеты. Он подчеркнул, что это относится и к Москве. При этом Вениславский не ответил, нападет ли на них Украина, уточнив, что решение зависит от военного руководства в Киеве.Накануне США объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение властей Украины возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя это решение, заявил, что Россия не станет ограничивать себя при ответе на нападение. Он подчеркнул, что реакция может быть любой и в зависимости от характера угроз Москва готова применять все виды вооружения. По его словам, такие действия соответствуют российским доктринам, включая Основы ядерного сдерживания.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230203/snaryady-1849659596.html

https://ria.ru/20230202/rakety-1849366837.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, москва, федор вениславский, владимир зеленский, дмитрий медведев, нато, министерство обороны сша