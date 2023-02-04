19:29 04.02.2023 (обновлено: 21:11 04.02.2023)
В Киеве заявили, что Москва относится к законным военным целям Украины
Представитель Киева Вениславский: Москва относится к законным военным целям Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные . Архивное фото
БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Киев не будет гарантировать неприменение западной военной техники против целей в России, заявил представитель Владимира Зеленского, член комитета парламента Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью немецкой газете Bild.
"У некоторых западных экспертов есть идея, что Украина должна пообещать, что не будет использовать свою военную технику на территории Российской Федерации. Это идея из параллельного мира", — сказал он.
Накануне США объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение властей Украины возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.
В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя это решение, заявил, что Россия не станет ограничивать себя при ответе на нападение. Он подчеркнул, что реакция может быть любой и в зависимости от характера угроз Москва готова применять все виды вооружения. По его словам, такие действия соответствуют российским доктринам, включая Основы ядерного сдерживания.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.