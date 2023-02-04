https://ria.ru/20230204/ukraina-1849749420.html

Россия поможет освободить братьев-украинцев от неонацизма, заявил Джабаров

Россия поможет освободить братьев-украинцев от неонацизма, заявил Джабаров - РИА Новости, 04.02.2023

Россия поможет освободить братьев-украинцев от неонацизма, заявил Джабаров

Помочь Украине избавиться от неонацизма сможет только Россия, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:48

2023-02-04T15:48

2023-02-04T15:48

украина

россия

ссср

дмитрий песков

служба безопасности украины

совет федерации рф

нато

владимир джабаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848093150_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_85974024a01a40710d02d1d1163ed08a.jpg

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Помочь Украине избавиться от неонацизма сможет только Россия, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Представляется, что освободить братьев-украинцев от неонацизма сможет именно Россия. И чем раньше мы это сделаем, тем больше живых украинцев вернется в свои дома, к своим семьям. И тем скорее будет восстановлена дружба между русскими и украинцами", - написал политик в своём телеграм-канале. Джабаров также отметил, что украинские политики "за каждую новую поставку вооружений бросают в пекло войны свой несчастный народ". "Они (украинские политики - ред.) готовы уничтожить всю нацию во исполнение поручений режиссеров из НАТО. Это такой бартер между НАТО и неонацистской Украиной. Жуткий, по своей сути, бартер", - добавил сенатор. Он подчеркнул, что народ Украины "практически безмолвствует, потому что репрессивная машина СБУ (вн.ред. – Служба безопасности Украины) работает по режиму 24/7". "Опыт ХХ века показал, что нацизм уничтожить можно только извне. Как это сделал СССР в 1945 году, освободив от нацизма народ Германии", - заключил Джабаров. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230202/neonatsizm-1849154862.html

https://ria.ru/20230116/podderzhka-1845312209.html

украина

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, ссср, дмитрий песков, служба безопасности украины, совет федерации рф, нато, владимир джабаров, сергей лавров, в мире