13:33 04.02.2023 (обновлено: 13:48 04.02.2023)
"Все знают, что все кончено": в США раскрыли уловку Байдена против Киева
Офицер США Риттер: власти в Вашингтоне создают лишь видимость поддержки Украины
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поставки американских танков киевскому режиму — уловка администрации Байдена для сохранения репутации, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Это политическое прикрытие. Я здесь, чтобы сказать вам прямо сейчас: Байден все знает, Остин все знает, Салливан знает. Они все знают, что все кончено, поэтому они создают возможность посмотреть американскому народу в глаза и сказать, что мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, но этого было недостаточно. Мол, русские просто слишком большие и страшные. Но факт в том, что мы даже не пытаемся. Мы буквально жертвуем Украиной и украинской армией, приносим их в жертву", — сказал Риттер.
Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков киевским властям ранее анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.