https://ria.ru/20230204/ukraina-1849731375.html

"Все знают, что все кончено": в США раскрыли уловку Байдена против Киева

"Все знают, что все кончено": в США раскрыли уловку Байдена против Киева - РИА Новости, 04.02.2023

"Все знают, что все кончено": в США раскрыли уловку Байдена против Киева

Поставки американских танков киевскому режиму — уловка администрации Байдена для сохранения репутации, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:33

2023-02-04T13:33

2023-02-04T13:48

в мире

украина

сша

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джо байден

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поставки американских танков киевскому режиму — уловка администрации Байдена для сохранения репутации, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.По его словам, малое количество отправляемых Украине боевых машин, а также долгие сроки отправки не повлияют на обстановку в украинском кризисе в пользу Киева."Это политическое прикрытие. Я здесь, чтобы сказать вам прямо сейчас: Байден все знает, Остин все знает, Салливан знает. Они все знают, что все кончено, поэтому они создают возможность посмотреть американскому народу в глаза и сказать, что мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, но этого было недостаточно. Мол, русские просто слишком большие и страшные. Но факт в том, что мы даже не пытаемся. Мы буквально жертвуем Украиной и украинской армией, приносим их в жертву", — сказал Риттер.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков киевским властям ранее анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849728290.html

https://ria.ru/20230203/germaniya-1849548379.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, киев, джо байден, скотт риттер, вооруженные силы украины, m1 abrams