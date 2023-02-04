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В Великобритании предсказали судьбу ЕС в случае принятия Украины - РИА Новости, 04.02.2023
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В Великобритании предсказали судьбу ЕС в случае принятия Украины
В Великобритании предсказали судьбу ЕС в случае принятия Украины - РИА Новости, 04.02.2023
В Великобритании предсказали судьбу ЕС в случае принятия Украины
Настоящая причина, по которой Евросоюз не торопится принимать Украину, заключается в угрозе банкротства, заявил редактор британской газеты The Telegraph Джеймс... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:00
2023-02-04T15:09
в мире
украина
киев
брюссель
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Настоящая причина, по которой Евросоюз не торопится принимать Украину, заключается в угрозе банкротства, заявил редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп."ЕС не может ускорить процесс вступления Киева в блок, опасаясь обанкротить себя. Как только Украина станет членом ЕС, Брюссель будет обязан предоставить ей сотни миллиардов евро финансирования и помощи, что потребует длительного и мучительного пересмотра правил", — считает он.По мнению Криспа, финансирование — далеко не единственный, но самый серьезный фактор, из-за которого членство постсоветской республики в ЕС может оказаться под вопросом на долгое время. Автор признал, что на Западе уже не представляется возможным скрыть, насколько сложным, длительным и дорогостоящим может стать окончательный прием Украины в Евросоюз.Он пояснил, что в случае вступления в ЕС республика окажется пятой по величине страной в союзе, однако самой бедной. Она будет претендовать на крупные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики из-за большой территории, пригодной для возделывания, а также сможет затребовать денег из фондов сплочения ЕС, которые предназначены для повышения уровня жизни во всем блоке. При этом получать от Евросоюза Киев будет значительно больше, чем платить, что с большой вероятностью возмутит многие другие государства, например, Португалию и Чехию, которые с расширением блока станут "чистыми плательщиками" ЕС.Крисп добавил, что любые поблажки для Киева со стороны Брюсселя вызовут непонимание у других стран, претендующих на вступление в ЕС годами.В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html
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в мире, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, Евросоюз
13:00 04.02.2023 (обновлено: 15:09 04.02.2023)
 
В Великобритании предсказали судьбу ЕС в случае принятия Украины

The Telegraph: Евросоюз не примет в свои ряды Украину из-за угрозы банкротства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Настоящая причина, по которой Евросоюз не торопится принимать Украину, заключается в угрозе банкротства, заявил редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп.
"ЕС не может ускорить процесс вступления Киева в блок, опасаясь обанкротить себя. Как только Украина станет членом ЕС, Брюссель будет обязан предоставить ей сотни миллиардов евро финансирования и помощи, что потребует длительного и мучительного пересмотра правил", — считает он.
По мнению Криспа, финансирование — далеко не единственный, но самый серьезный фактор, из-за которого членство постсоветской республики в ЕС может оказаться под вопросом на долгое время. Автор признал, что на Западе уже не представляется возможным скрыть, насколько сложным, длительным и дорогостоящим может стать окончательный прием Украины в Евросоюз.
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Он пояснил, что в случае вступления в ЕС республика окажется пятой по величине страной в союзе, однако самой бедной. Она будет претендовать на крупные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики из-за большой территории, пригодной для возделывания, а также сможет затребовать денег из фондов сплочения ЕС, которые предназначены для повышения уровня жизни во всем блоке.
При этом получать от Евросоюза Киев будет значительно больше, чем платить, что с большой вероятностью возмутит многие другие государства, например, Португалию и Чехию, которые с расширением блока станут "чистыми плательщиками" ЕС.
Крисп добавил, что любые поблажки для Киева со стороны Брюсселя вызовут непонимание у других стран, претендующих на вступление в ЕС годами.

"Ускорение процесса членства Украины будет иметь и другие последствия для политики расширения ЕС. Впереди Киева в очереди на присоединение стоят не менее шести стран Западных Балкан. Грузия и Молдова последовали за Украиной, попросив о членстве. Любой особый режим, предложенный Украине, будет востребован двумя новыми кандидатами и станет раздражать таких, как Албания", — уверен он.

В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
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