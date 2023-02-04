13:00 04.02.2023 (обновлено: 15:09 04.02.2023)
В Великобритании предсказали судьбу ЕС в случае принятия Украины
The Telegraph: Евросоюз не примет в свои ряды Украину из-за угрозы банкротства
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Настоящая причина, по которой Евросоюз не торопится принимать Украину, заключается в угрозе банкротства, заявил редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп.
По мнению Криспа, финансирование — далеко не единственный, но самый серьезный фактор, из-за которого членство постсоветской республики в ЕС может оказаться под вопросом на долгое время. Автор признал, что на Западе уже не представляется возможным скрыть, насколько сложным, длительным и дорогостоящим может стать окончательный прием Украины в Евросоюз.
Он пояснил, что в случае вступления в ЕС республика окажется пятой по величине страной в союзе, однако самой бедной. Она будет претендовать на крупные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики из-за большой территории, пригодной для возделывания, а также сможет затребовать денег из фондов сплочения ЕС, которые предназначены для повышения уровня жизни во всем блоке.
При этом получать от Евросоюза Киев будет значительно больше, чем платить, что с большой вероятностью возмутит многие другие государства, например, Португалию и Чехию, которые с расширением блока станут "чистыми плательщиками" ЕС.
Крисп добавил, что любые поблажки для Киева со стороны Брюсселя вызовут непонимание у других стран, претендующих на вступление в ЕС годами.
"Ускорение процесса членства Украины будет иметь и другие последствия для политики расширения ЕС. Впереди Киева в очереди на присоединение стоят не менее шести стран Западных Балкан. Грузия и Молдова последовали за Украиной, попросив о членстве. Любой особый режим, предложенный Украине, будет востребован двумя новыми кандидатами и станет раздражать таких, как Албания", — уверен он.
В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.