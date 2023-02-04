https://ria.ru/20230204/ukraina-1849728290.html

В Великобритании предсказали судьбу ЕС в случае принятия Украины

В Великобритании предсказали судьбу ЕС в случае принятия Украины - РИА Новости, 04.02.2023

В Великобритании предсказали судьбу ЕС в случае принятия Украины

Настоящая причина, по которой Евросоюз не торопится принимать Украину, заключается в угрозе банкротства, заявил редактор британской газеты The Telegraph Джеймс... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:00

2023-02-04T13:00

2023-02-04T15:09

в мире

украина

киев

брюссель

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Настоящая причина, по которой Евросоюз не торопится принимать Украину, заключается в угрозе банкротства, заявил редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп."ЕС не может ускорить процесс вступления Киева в блок, опасаясь обанкротить себя. Как только Украина станет членом ЕС, Брюссель будет обязан предоставить ей сотни миллиардов евро финансирования и помощи, что потребует длительного и мучительного пересмотра правил", — считает он.По мнению Криспа, финансирование — далеко не единственный, но самый серьезный фактор, из-за которого членство постсоветской республики в ЕС может оказаться под вопросом на долгое время. Автор признал, что на Западе уже не представляется возможным скрыть, насколько сложным, длительным и дорогостоящим может стать окончательный прием Украины в Евросоюз.Он пояснил, что в случае вступления в ЕС республика окажется пятой по величине страной в союзе, однако самой бедной. Она будет претендовать на крупные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики из-за большой территории, пригодной для возделывания, а также сможет затребовать денег из фондов сплочения ЕС, которые предназначены для повышения уровня жизни во всем блоке. При этом получать от Евросоюза Киев будет значительно больше, чем платить, что с большой вероятностью возмутит многие другие государства, например, Португалию и Чехию, которые с расширением блока станут "чистыми плательщиками" ЕС.Крисп добавил, что любые поблажки для Киева со стороны Брюсселя вызовут непонимание у других стран, претендующих на вступление в ЕС годами.В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

https://ria.ru/20230118/vooruzheniya-1845738173.html

украина

киев

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, евросоюз