11:50 04.02.2023 (обновлено: 11:56 04.02.2023)
США могли бы завершить конфликт на Украине щелчком пальца, заявил Медведев
Медведев: США могли бы завершить конфликт на Украине щелчком пальца, если бы хотели
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Если бы США действительно хотели бы закончить спровоцированный ими же конфликт на Украине, они могли бы сделать это щелчком пальца, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Об этом он заявил в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своем телеграм-канале.
"Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров", - отметил Медведев.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".