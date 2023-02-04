https://ria.ru/20230204/ukraina-1849717032.html

США могли бы завершить конфликт на Украине щелчком пальца, заявил Медведев

США могли бы завершить конфликт на Украине щелчком пальца, заявил Медведев - РИА Новости, 04.02.2023

США могли бы завершить конфликт на Украине щелчком пальца, заявил Медведев

Если бы США действительно хотели бы закончить спровоцированный ими же конфликт на Украине, они могли бы сделать это щелчком пальца, убежден зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:50

2023-02-04T11:50

2023-02-04T11:56

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Если бы США действительно хотели бы закончить спровоцированный ими же конфликт на Украине, они могли бы сделать это щелчком пальца, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Об этом он заявил в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своем телеграм-канале."Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров", - отметил Медведев.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849713908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, вашингтон (штат), в мире