Рейтинг@Mail.ru
США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849715109.html
США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Медведев
США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 04.02.2023
США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Медведев
"Вашингтонские маразматики" в администрации США и "ястребы" в конгрессе в завершении боевых действий на Украине просто не заинтересованы, убежден зампред... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:32
2023-02-04T12:00
в мире
сша
украина
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Вашингтонские маразматики" в администрации США и "ястребы" в конгрессе в завершении боевых действий на Украине просто не заинтересованы, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Об этом он заявил в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своём телеграм-канале."Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца. Но вашингтонские маразматики в Администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дмитрий медведев, россия
В мире, США, Украина, Дмитрий Медведев, Россия
11:32 04.02.2023 (обновлено: 12:00 04.02.2023)
 
США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Медведев

Медведев: вашингтонские маразматики не заинтересованы в завершении конфликта на Украине

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Вашингтонские маразматики" в администрации США и "ястребы" в конгрессе в завершении боевых действий на Украине просто не заинтересованы, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Об этом он заявил в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своём телеграм-канале.
"Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца. Но вашингтонские маразматики в Администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы", - отметил Медведев.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 04:03
Антонов прокомментировал решение США передать Украине дальнобойные бомбы
 
В миреСШАУкраинаДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала