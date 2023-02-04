https://ria.ru/20230204/ukraina-1849715109.html

США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Медведев

США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 04.02.2023

США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, заявил Медведев

"Вашингтонские маразматики" в администрации США и "ястребы" в конгрессе в завершении боевых действий на Украине просто не заинтересованы, убежден зампред... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:32

2023-02-04T11:32

2023-02-04T12:00

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украина

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Вашингтонские маразматики" в администрации США и "ястребы" в конгрессе в завершении боевых действий на Украине просто не заинтересованы, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Об этом он заявил в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своём телеграм-канале."Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца. Но вашингтонские маразматики в Администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, дмитрий медведев, россия