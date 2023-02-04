https://ria.ru/20230204/ukraina-1849708354.html
На Украине продлят военное положение и мобилизацию, заявили в Раде
На Украине продлят военное положение и мобилизацию, заявили в Раде - РИА Новости, 04.02.2023
На Украине продлят военное положение и мобилизацию, заявили в Раде
Срок военного положения и мобилизации на Украине в ближайшее время снова продлят, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:28
2023-02-04T10:28
2023-02-04T10:28
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Срок военного положения и мобилизации на Украине в ближайшее время снова продлят, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. "Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Эти продления начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова 90 дней", - написал Железняк в своем телергам-канале. По информации депутата, соответствующие законы будут внесены и подписаны в ближайшее время, а их утверждение украинским парламентом состоится на следующей неделе. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230128/zakarpate-1848043692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине продлят военное положение и мобилизацию, заявили в Раде
Депутат Рады Железняк: военное положение и мобилизацию в ближайшее время продлят