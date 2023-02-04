https://ria.ru/20230204/ugledar-1849793377.html

Российские силы подступают к Угледару, заявил Пушилин

Российские силы подступают к Угледару, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.02.2023

Российские силы подступают к Угледару, заявил Пушилин

Российские подразделения приближаются к Угледару в ДНР, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T22:42

2023-02-04T22:42

2023-02-04T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Российские подразделения приближаются к Угледару в ДНР, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин. При этом Пушилин отметил, что ситуация остается сложной, так как Киев перекинул на это направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там части. Тем не менее он выразил уверенность, что российские войска смогут выполнить поставленные задачи, но в чуть более долгий срок.На этой неделе врио главы ДНР рассказал, что ВСУ закрепились в Угледаре и планируют "упираться", поскольку там находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что ситуация для украинских подразделений на Артемовском и Угледарском направлениях сложилась очень жесткая. В частности, он сообщил о "постоянных русских штурмах".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины