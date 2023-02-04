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Российские силы подступают к Угледару, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/ugledar-1849793377.html
Российские силы подступают к Угледару, заявил Пушилин
Российские силы подступают к Угледару, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.02.2023
Российские силы подступают к Угледару, заявил Пушилин
Российские подразделения приближаются к Угледару в ДНР, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T22:42
2023-02-04T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Российские подразделения приближаются к Угледару в ДНР, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин. При этом Пушилин отметил, что ситуация остается сложной, так как Киев перекинул на это направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там части. Тем не менее он выразил уверенность, что российские войска смогут выполнить поставленные задачи, но в чуть более долгий срок.На этой неделе врио главы ДНР рассказал, что ВСУ закрепились в Угледаре и планируют "упираться", поскольку там находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что ситуация для украинских подразделений на Артемовском и Угледарском направлениях сложилась очень жесткая. В частности, он сообщил о "постоянных русских штурмах".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
22:42 04.02.2023 (обновлено: 23:08 04.02.2023)
 
Российские силы подступают к Угледару, заявил Пушилин

Пушилин сообщил о закреплении российских сил под Угледаром с трех направлений

© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Российские подразделения приближаются к Угледару в ДНР, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"Вокруг Угледара с южной стороны, с юго-западной, да и западной стороны дачи сейчас уже под нашим контролем, и наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара", — заявил он в видеообращении.

При этом Пушилин отметил, что ситуация остается сложной, так как Киев перекинул на это направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там части. Тем не менее он выразил уверенность, что российские войска смогут выполнить поставленные задачи, но в чуть более долгий срок.
На этой неделе врио главы ДНР рассказал, что ВСУ закрепились в Угледаре и планируют "упираться", поскольку там находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что ситуация для украинских подразделений на Артемовском и Угледарском направлениях сложилась очень жесткая. В частности, он сообщил о "постоянных русских штурмах".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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