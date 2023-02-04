Экс-глава Госдепа заявил об умении Трампа "сдерживать" Путина
Бывший глава Госдепа Помпео заявил об умении администрации Трампа сдерживать Путина
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация бывшего американского президента Дональда Трампа умела "сдерживать" российского лидера Владимира Путина. Его слова приводит The Guardian.
"Мы знаем, как сдерживать наших противников. Честно говоря, администрация Трампа сделала это. Владимир Путин не вторгался в Европу или Украину на наших глазах", — заявил бывший дипломат.
По его мнению, при президентстве Джо Байдена восприятие рисков в мировой политике изменилось. Оно варьируется в зависимости от того, кто находится у власти в Соединенных Штатах, убежден Помпео.
Трамп ранее пообещал в случае избрания президентом вернуть "мир через силу" и добавил, что если бы он был американским лидером, то конфликт между Россией и Украиной не возник бы никогда. Он выражал готовность добиться мирного соглашения в течение суток через переговоры. Трамп также выступал против передачи Киеву западных танков и предупреждал о риске перерастания конфликта в ядерную войну.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.