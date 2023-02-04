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В Минобороны рассказали об ударах "Торнадо-С" по ВСУ управляемыми снарядами
В Минобороны рассказали об ударах "Торнадо-С" по ВСУ управляемыми снарядами - РИА Новости, 04.02.2023
В Минобороны рассказали об ударах "Торнадо-С" по ВСУ управляемыми снарядами
Новейшие российские реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" наносят удары в ходе спецоперации по украинским войскам и военным объектам управляемыми... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T05:09
2023-02-04T05:09
2023-02-04T07:39
россия
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Новейшие российские реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" наносят удары в ходе спецоперации по украинским войскам и военным объектам управляемыми снарядами с высокой точностью, сообщили в субботу в Минобороны.Ведомство опубликовало видео применения систем. На кадрах — две боевых машины "Торнадо-С" выезжают на позицию, экипажи подготавливают их к стрельбе. Затем показан старт реактивных снарядов. По данным Минобороны, "Торнадо-С" нанесли удар по военной техники, вооружениям и боеприпасам, сосредоточенным для снабжения украинских сил."Расстояние никак не влияет на точность попадания. Реактивный снаряд или, если использовать терминологию артиллеристов, "карандаш", выпущенный из "пенала", - управляемый, наведение ведется через спутниковые системы", - отметили в Минобороны.Там уточнили, что "Торнадо-С" имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет. При этом система способна поражать цели на дальности 120 километров - это существенно больше, чем у американских РСЗО HIMARS, которые применяют украинские войска.В ходе специальной военной операции расчеты РСЗО "Торнадо-С" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели.
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Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине
05:09 04.02.2023 (обновлено: 07:39 04.02.2023)
В Минобороны рассказали об ударах "Торнадо-С" по ВСУ управляемыми снарядами
Системы "Торнадо-С" с высокой точностью наносят удары по ВСУ управляемыми снарядами
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Новейшие российские реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" наносят удары в ходе спецоперации по украинским войскам и военным объектам управляемыми снарядами с высокой точностью, сообщили в субботу в Минобороны.
Ведомство опубликовало видео применения систем. На кадрах — две боевых машины "Торнадо-С" выезжают на позицию, экипажи подготавливают их к стрельбе. Затем показан старт реактивных снарядов. По данным Минобороны, "Торнадо-С" нанесли удар по военной техники, вооружениям и боеприпасам, сосредоточенным для снабжения украинских сил.
"Расстояние никак не влияет на точность попадания. Реактивный снаряд или, если использовать терминологию артиллеристов, "карандаш", выпущенный из "пенала", - управляемый, наведение ведется через спутниковые системы", - отметили в Минобороны.
Там уточнили, что "Торнадо-С" имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет. При этом система способна поражать цели на дальности 120 километров - это существенно больше, чем у американских РСЗО HIMARS, которые применяют украинские войска.
В ходе специальной военной операции расчеты РСЗО "Торнадо-С" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели.