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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 04.02.2023
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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 04.02.2023
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:30
2023-02-04T09:44
безопасность
белгородская область
курская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы области, как только обстановка улучшится, ограничительные меры можно будет снять. "Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области", — подчеркнул Гладков. Губернатор также заявил, что этой ночью украинские войска обстреляли Борисовский район, снаряды попали на территорию промышленного завода. Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В пятницу власти Брянской и Курской областей также информировали, что желтый уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения. В конце января Путин внес изменения в законодательство, согласно которым уровень террористической опасности в регионе теперь можно вводить бессрочно, а отменять — специальным распоряжением. Раньше этот срок был ограничен 15 сутками.Высокий, желтый, уровень террористической безопасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html
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безопасность, белгородская область, курская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Курская область, Вячеслав Гладков
08:30 04.02.2023 (обновлено: 09:44 04.02.2023)
 
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанкПоследствия взрывов над Белгородской областью
Последствия взрывов над Белгородской областью - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Последствия взрывов над Белгородской областью. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться", — написал он.
По словам главы области, как только обстановка улучшится, ограничительные меры можно будет снять.
"Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области", — подчеркнул Гладков.
Последствия обстрела села Безлюдовка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 17:23Специальная военная операция на Украине
Путин дал поручения по восстановлению Белгородской области после обстрелов
Губернатор также заявил, что этой ночью украинские войска обстреляли Борисовский район, снаряды попали на территорию промышленного завода.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В пятницу власти Брянской и Курской областей также информировали, что желтый уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения.
В конце января Путин внес изменения в законодательство, согласно которым уровень террористической опасности в регионе теперь можно вводить бессрочно, а отменять — специальным распоряжением. Раньше этот срок был ограничен 15 сутками.
Высокий, желтый, уровень террористической безопасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 23:22Белгородская область
Гладков рассказал Путину о мерах безопасности в Белгородской области
 
БезопасностьБелгородская областьКурская областьВячеслав Гладков
 
 
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