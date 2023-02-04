https://ria.ru/20230204/terrorizm-1849696940.html

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 04.02.2023

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:30

2023-02-04T08:30

2023-02-04T09:44

безопасность

белгородская область

курская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы области, как только обстановка улучшится, ограничительные меры можно будет снять. "Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области", — подчеркнул Гладков. Губернатор также заявил, что этой ночью украинские войска обстреляли Борисовский район, снаряды попали на территорию промышленного завода. Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В пятницу власти Брянской и Курской областей также информировали, что желтый уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения. В конце января Путин внес изменения в законодательство, согласно которым уровень террористической опасности в регионе теперь можно вводить бессрочно, а отменять — специальным распоряжением. Раньше этот срок был ограничен 15 сутками.Высокий, желтый, уровень террористической безопасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html

https://ria.ru/20230124/bezopasnost-1847214620.html

белгородская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, курская область, вячеслав гладков