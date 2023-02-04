https://ria.ru/20230204/terrorizm-1849696940.html
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 04.02.2023
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:30
2023-02-04T08:30
2023-02-04T09:44
безопасность
белгородская область
курская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы области, как только обстановка улучшится, ограничительные меры можно будет снять. "Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области", — подчеркнул Гладков. Губернатор также заявил, что этой ночью украинские войска обстреляли Борисовский район, снаряды попали на территорию промышленного завода. Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В пятницу власти Брянской и Курской областей также информировали, что желтый уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения. В конце января Путин внес изменения в законодательство, согласно которым уровень террористической опасности в регионе теперь можно вводить бессрочно, а отменять — специальным распоряжением. Раньше этот срок был ограничен 15 сутками.Высокий, желтый, уровень террористической безопасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html
https://ria.ru/20230124/bezopasnost-1847214620.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, курская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Курская область, Вячеслав Гладков
08:30 04.02.2023 (обновлено: 09:44 04.02.2023)
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности
БЕЛГОРОД, 4 фев — РИА Новости.
Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram
-канале.
"Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться", — написал он.
По словам главы области, как только обстановка улучшится, ограничительные меры можно будет снять.
"Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области", — подчеркнул Гладков.
Губернатор также заявил, что этой ночью украинские войска обстреляли Борисовский район, снаряды попали на территорию промышленного завода.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В пятницу власти Брянской и Курской областей
также информировали, что желтый уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения.
В конце января Путин внес изменения в законодательство, согласно которым уровень террористической опасности в регионе теперь можно вводить бессрочно, а отменять — специальным распоряжением. Раньше этот срок был ограничен 15 сутками.
Высокий, желтый, уровень террористической безопасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.