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ФРГ может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов, сообщили СМИ

ФРГ может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.02.2023

ФРГ может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов, сообщили СМИ

Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из запасов промышленности ФРГ, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:26

2023-02-04T21:26

2023-02-04T21:26

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из запасов промышленности ФРГ, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники. По словам источников газеты, компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) могут отремонтировать и направить на экспорт в Украину большую часть имеющихся у них машин. Кабмин Германии в пятницу подтвердил, что ФРГ одобрила передачу Украине танков Leopard 1. Ранее об этом писала газета Sueddeutsche Zeitung, которая указывала в этом контексте на проблемы с боеприпасами, поскольку эти танки уже не производятся. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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