https://ria.ru/20230204/tanki-1849776707.html

СМИ: в Берлине засомневались в реализации плана поставок танков Киеву

СМИ: в Берлине засомневались в реализации плана поставок танков Киеву - РИА Новости, 04.02.2023

СМИ: в Берлине засомневались в реализации плана поставок танков Киеву

В Берлине ставят под сомнение реализацию плана по передаче Украине танков Leopard 2 для формирования двух батальонов, пишет журнал Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T19:39

2023-02-04T19:39

2023-02-04T22:23

в мире

украина

германия

нато

олаф шольц

евросоюз

борис писториус

leopard 2

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БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. В Берлине ставят под сомнение реализацию плана по передаче Украине танков Leopard 2 для формирования двух батальонов, пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию. По данным СМИ, неуверенность возникла в ведомстве федерального канцлера и Министерстве обороны Германии из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских партнеров. На этом фоне Берлин начал "дипломатическое наступление" для реализации этих планов. "Формирование (танковых) батальонов оказывается трудным делом", — заявили журналу в правительственных кругах. Отмечается, что на видеоконференции с участием нового министра обороны Бориса Писториуса ни одна страна Евросоюза не пожелала взять на себя конкретные обязательства по передаче Украине более современных моделей Leopard 2 A6. При этом правительство Германии заранее обсудило идею создания двух батальонов с некоторыми партнерами, однако теперь из-за их нерешительности оказалось в затруднительном положении, говорится в публикации. Как пишет автор материала, в ведомстве канцлера все еще надеются, что некоторые страны удастся привлечь к сотрудничеству и два батальона удастся укомплектовать к концу марта. Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонных переговоров убедил трех глав правительств стран Северной и Южной Европы взять на себя обязательства по поставкам.Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого Варшава уже передала Киеву около 250 танков Т-72.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230204/snigirevka-1849684554.html

https://ria.ru/20230203/germaniya-1849548379.html

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в мире, украина, германия, нато, олаф шольц, евросоюз, борис писториус, leopard 2