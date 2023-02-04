https://ria.ru/20230204/svet-1849789287.html

В Донецке около 8,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ

В Донецке около 8,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023

В Донецке около 8,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ

Около 8,5 тысячи абонентов остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:48

2023-02-04T21:48

2023-02-04T21:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Около 8,5 тысячи абонентов остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Позднее он там же сообщил, что все абоненты и котельные были вновь запитаны. В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем телеграм-канале, что в результате обстрелов частично без электроэнергии остались абоненты Червоногвардейского района Макеевки, города-спутника Донецка. Червоногвардейский район находится в западной части Макеевки.

https://ria.ru/20230204/krym-1849780023.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины