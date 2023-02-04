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В Донецке около 8,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/svet-1849789287.html
В Донецке около 8,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
В Донецке около 8,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023
В Донецке около 8,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
Около 8,5 тысячи абонентов остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:48
2023-02-04T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Около 8,5 тысячи абонентов остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Позднее он там же сообщил, что все абоненты и котельные были вновь запитаны. В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем телеграм-канале, что в результате обстрелов частично без электроэнергии остались абоненты Червоногвардейского района Макеевки, города-спутника Донецка. Червоногвардейский район находится в западной части Макеевки.
https://ria.ru/20230204/krym-1849780023.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
21:48 04.02.2023
 
В Донецке около 8,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ

Кулемзин: около 8,5 тысячи абонентов остались без света из-за украинских обстрелов Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Около 8,5 тысячи абонентов остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В 20.26 в результате боевых действий обесточена ПС Чайкино-330. В связи с этим без электроэнергии остались 8500 абонентов и 13 котельных в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Позднее он там же сообщил, что все абоненты и котельные были вновь запитаны.
В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем телеграм-канале, что в результате обстрелов частично без электроэнергии остались абоненты Червоногвардейского района Макеевки, города-спутника Донецка. Червоногвардейский район находится в западной части Макеевки.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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