https://ria.ru/20230204/strelba-1849748141.html

В Махачкале задержали мужчину, устроившего стрельбу

В Махачкале задержали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 04.02.2023

В Махачкале задержали мужчину, устроившего стрельбу

Следователи задержали мужчину, стрелявшего в человека в центре Махачкалы, сообщает СУСК по Дагестану. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:37

2023-02-04T15:37

2023-02-04T15:37

происшествия

махачкала

расул гамзатов

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МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, стрелявшего в человека в центре Махачкалы, сообщает СУСК по Дагестану. Ранее МВД Дагестана информировало, что 25 января примерно в 15.10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но стрелял в воздух. Два человека с травмами были госпитализированы. "По подозрению в совершении покушения на убийство задержан житель Махачкалы, устроивший 25 января стрельбу из охотничьего ружья на проспекте Расула Гамзатова. Опасаясь быть задержанным, подозреваемый с места происшествия скрылся. Третьего февраля подозреваемый написал заявление о явке с повинной", - говорится в сообщении. По информации ведомства, идут следственные действия для закрепления доказательственной базы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230204/ugon-1849742697.html

махачкала

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, расул гамзатов