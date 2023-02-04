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В Махачкале задержали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 04.02.2023
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В Махачкале задержали мужчину, устроившего стрельбу
В Махачкале задержали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 04.02.2023
В Махачкале задержали мужчину, устроившего стрельбу
Следователи задержали мужчину, стрелявшего в человека в центре Махачкалы, сообщает СУСК по Дагестану. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:37
2023-02-04T15:37
происшествия
махачкала
расул гамзатов
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МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, стрелявшего в человека в центре Махачкалы, сообщает СУСК по Дагестану. Ранее МВД Дагестана информировало, что 25 января примерно в 15.10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но стрелял в воздух. Два человека с травмами были госпитализированы. "По подозрению в совершении покушения на убийство задержан житель Махачкалы, устроивший 25 января стрельбу из охотничьего ружья на проспекте Расула Гамзатова. Опасаясь быть задержанным, подозреваемый с места происшествия скрылся. Третьего февраля подозреваемый написал заявление о явке с повинной", - говорится в сообщении. По информации ведомства, идут следственные действия для закрепления доказательственной базы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, махачкала, расул гамзатов
Происшествия, Махачкала, Расул Гамзатов
15:37 04.02.2023
 
В Махачкале задержали мужчину, устроившего стрельбу

Мужчину, стрелявшего из дробовика в центре Махачкалы, задержали

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, стрелявшего в человека в центре Махачкалы, сообщает СУСК по Дагестану.
Ранее МВД Дагестана информировало, что 25 января примерно в 15.10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но стрелял в воздух. Два человека с травмами были госпитализированы.
"По подозрению в совершении покушения на убийство задержан житель Махачкалы, устроивший 25 января стрельбу из охотничьего ружья на проспекте Расула Гамзатова. Опасаясь быть задержанным, подозреваемый с места происшествия скрылся. Третьего февраля подозреваемый написал заявление о явке с повинной", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, идут следственные действия для закрепления доказательственной базы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
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