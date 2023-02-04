https://ria.ru/20230204/stambul-1849725492.html

Turkish Airlines отменила почти 240 рейсов в Стамбуле

Turkish Airlines отменила почти 240 рейсов в Стамбуле - РИА Новости, 04.02.2023

Turkish Airlines отменила почти 240 рейсов в Стамбуле

Авиакомпания Turkish Airlines отменила 238 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, из-за ожидаемого в Стамбуле снегопада, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:39

2023-02-04T12:39

2023-02-04T12:54

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СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines отменила 238 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, из-за ожидаемого в Стамбуле снегопада, сообщила пресс-служба компании.Ранее компания предупредила о вероятности отмены рейсов из-за сложных погодных условий."Отменены 238 авиарейсов, прилетающих в Новый аэропорт Стамбула и вылетающих из него в воскресенье и понедельник, из них 72 внутренних, 166 международных рейсов", - сообщила пресс-служба авиакомпании. При этом возможно увеличение числа аннулированных рейсов.Согласно сайту авиакомпании, среди аннулированных пока нет рейсов, запланированных в московский аэропорт Внуково и из него.Пассажиров просят сверяться с сайтом авиакомпании и табло аэропорта, чтобы уточнить статус рейса.Turkish Airlines также выполняет рейсы во второй аэропорт Стамбула - имени Сабихи Гёкчен, под брендом Anadolu Jet.Губернатор провинции Стамбул Али Ерликая предупредил жителей города, что, согласно данным синоптиков, в субботу и воскресенье в городе ожидается сильный снег с дождем, температура воздуха снизится до ноля градусов."Сибирские" морозы, как их описывают местные СМИ, будут сопровождаться ветром до 60-80 километров в час.Ранее сообщалось, что отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды потребителям. На данный момент снабжающие Стамбул водохранилища заполнены менее чем на 30%.Декабрь 2022 года и январь 2023 оказались в Турции самыми жаркими за 52 года наблюдений.

https://ria.ru/20230204/opros-1849539843.html

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849435393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

turkish airlines, стамбул, турция, новости - туризм