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Рябков прокомментировал годовщину выступления Пауэлла с пробиркой в ООН - РИА Новости, 04.02.2023
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Рябков прокомментировал годовщину выступления Пауэлла с пробиркой в ООН
Рябков прокомментировал годовщину выступления Пауэлла с пробиркой в ООН - РИА Новости, 04.02.2023
Рябков прокомментировал годовщину выступления Пауэлла с пробиркой в ООН
Вашингтону не стоит надеяться, что память об инсценировке в СБ ООН с "пробиркой Пауэлла" удастся похоронить в зыбучих песках истории, США придется избавляться... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T06:32
2023-02-04T07:43
в мире
сша
ирак
колин пауэлл
сергей рябков
саддам хусейн
оон
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вашингтону не стоит надеяться, что память об инсценировке в СБ ООН с "пробиркой Пауэлла" удастся похоронить в зыбучих песках истории, США придется избавляться от синдрома вседозволенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя 20-летнюю годовщину заседания СБ ООН, в ходе которого США пытались обосновать намерение вторгнуться в Ирак. Колин Пауэлл 5 февраля 2003 года, будучи госсекретарем США, на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Операция, начавшаяся 20 марта 2003 года, была осуществлена без санкции ООН. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. "Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвой, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии", - сказал Рябков, комментируя эти события. То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него "рулил" внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, отметил замминистра. Хотя, добавил Рябков, "как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ". "Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе. Главное же - в отличие от ситуации начала 2000-х - международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону уже не сойдет. В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий", - заявил Рябков. По его словам, "позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило". "Свидетельство чему - американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики. Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20230203/ssha-1849594118.html
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в мире, сша, ирак, колин пауэлл, сергей рябков, саддам хусейн, оон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Ирак, Колин Пауэлл, Сергей Рябков, Саддам Хусейн, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
06:32 04.02.2023 (обновлено: 07:43 04.02.2023)
 
Рябков прокомментировал годовщину выступления Пауэлла с пробиркой в ООН

Замглавы МИД Рябков: США придется избавляться от синдрома вседозволенности

© AP Photo / Elise AmendolaГоссекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Elise Amendola
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вашингтону не стоит надеяться, что память об инсценировке в СБ ООН с "пробиркой Пауэлла" удастся похоронить в зыбучих песках истории, США придется избавляться от синдрома вседозволенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя 20-летнюю годовщину заседания СБ ООН, в ходе которого США пытались обосновать намерение вторгнуться в Ирак.
Колин Пауэлл 5 февраля 2003 года, будучи госсекретарем США, на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Операция, начавшаяся 20 марта 2003 года, была осуществлена без санкции ООН. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности.
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"Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвой, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии", - сказал Рябков, комментируя эти события.
То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него "рулил" внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, отметил замминистра. Хотя, добавил Рябков, "как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ".
"Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе. Главное же - в отличие от ситуации начала 2000-х - международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону уже не сойдет. В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий", - заявил Рябков.
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По его словам, "позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило".
"Свидетельство чему - американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики. Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории", - заключил Рябков.
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В миреСШАИракКолин ПауэллСергей РябковСаддам ХусейнООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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