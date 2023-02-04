Рейтинг@Mail.ru
Потолок цен на нефтепродукты из России вступит в силу в США с 5 февраля - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/ssha-1849684061.html
Потолок цен на нефтепродукты из России вступит в силу в США с 5 февраля
Потолок цен на нефтепродукты из России вступит в силу в США с 5 февраля - РИА Новости, 04.02.2023
Потолок цен на нефтепродукты из России вступит в силу в США с 5 февраля
Минфин США выпустил распоряжение о начале действия потолка цен на нефтепродукты из России, а также о запрете на их морскую перевозку и оказание сопутствующих... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T03:20
2023-02-04T10:03
сша
россия
австралия
джанет йеллен
санкции в отношении россии
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589711604_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_300455472688cf22e383b7810ae672d0.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Минфин США выпустил распоряжение о начале действия потолка цен на нефтепродукты из России, а также о запрете на их морскую перевозку и оказание сопутствующих услуг при несоблюдении вводимых ограничений.Потолок на нефтепродукты, которые торгуются с премией к сырому черному золоту, составит 100 долларов за баррель.Ограничения начинают действовать с 00:01 североамериканского восточного времени (8:01 мск) 5 февраля 2023. Отмечается, что перед принятием документа Йелен консультировалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Еще одним своим распоряжением глава минфина запретила фирмам из Штатов и физлицам вне зависимости от местонахождения оказывать услуги, связанные с перевозкой российских нефтепродуктов по морю, если те не укладываются в ценовые ограничения.Министерство финансов также выпустило инструкцию для участников рынка о применении новых правил.Американцы вместе с союзниками ранее договорились о лимите цен на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем.В коалицию "ценового потолка" входят США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. Они уже применяют ограничение на российскую нефть, которое установлено на уровне 60 долларов за баррель.
https://ria.ru/20230203/potolok-1849654708.html
https://ria.ru/20230201/neft-1848828445.html
сша
россия
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589711604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b52c6a9b45c8b320362344a89954efa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, австралия, джанет йеллен, санкции в отношении россии, цены на нефть
США, Россия, Австралия, Джанет Йеллен, Санкции в отношении России, Цены на нефть
03:20 04.02.2023 (обновлено: 10:03 04.02.2023)
 
Потолок цен на нефтепродукты из России вступит в силу в США с 5 февраля

Глава Минфина США подписала распоряжение о вводе лимита цен на нефть из России с 5 февраля

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Минфин США выпустил распоряжение о начале действия потолка цен на нефтепродукты из России, а также о запрете на их морскую перевозку и оказание сопутствующих услуг при несоблюдении вводимых ограничений.
"Ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с дисконтом к нефти составит 45 долларов за баррель", — говорится документе за подписью министра Джанет Йеллен.
Потолок на нефтепродукты, которые торгуются с премией к сырому черному золоту, составит 100 долларов за баррель.
Ограничения начинают действовать с 00:01 североамериканского восточного времени (8:01 мск) 5 февраля 2023. Отмечается, что перед принятием документа Йелен консультировалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 20:43Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК
Еще одним своим распоряжением глава минфина запретила фирмам из Штатов и физлицам вне зависимости от местонахождения оказывать услуги, связанные с перевозкой российских нефтепродуктов по морю, если те не укладываются в ценовые ограничения.
Министерство финансов также выпустило инструкцию для участников рынка о применении новых правил.
Американцы вместе с союзниками ранее договорились о лимите цен на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем.
В коалицию "ценового потолка" входят США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. Они уже применяют ограничение на российскую нефть, которое установлено на уровне 60 долларов за баррель.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 00:41
В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть
 
СШАРоссияАвстралияДжанет ЙелленСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала