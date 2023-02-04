https://ria.ru/20230204/ssha-1849684061.html

Потолок цен на нефтепродукты из России вступит в силу в США с 5 февраля

Потолок цен на нефтепродукты из России вступит в силу в США с 5 февраля - РИА Новости, 04.02.2023

Потолок цен на нефтепродукты из России вступит в силу в США с 5 февраля

Минфин США выпустил распоряжение о начале действия потолка цен на нефтепродукты из России, а также о запрете на их морскую перевозку и оказание сопутствующих... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T03:20

2023-02-04T03:20

2023-02-04T10:03

сша

россия

австралия

джанет йеллен

санкции в отношении россии

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Минфин США выпустил распоряжение о начале действия потолка цен на нефтепродукты из России, а также о запрете на их морскую перевозку и оказание сопутствующих услуг при несоблюдении вводимых ограничений.Потолок на нефтепродукты, которые торгуются с премией к сырому черному золоту, составит 100 долларов за баррель.Ограничения начинают действовать с 00:01 североамериканского восточного времени (8:01 мск) 5 февраля 2023. Отмечается, что перед принятием документа Йелен консультировалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Еще одним своим распоряжением глава минфина запретила фирмам из Штатов и физлицам вне зависимости от местонахождения оказывать услуги, связанные с перевозкой российских нефтепродуктов по морю, если те не укладываются в ценовые ограничения.Министерство финансов также выпустило инструкцию для участников рынка о применении новых правил.Американцы вместе с союзниками ранее договорились о лимите цен на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем.В коалицию "ценового потолка" входят США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. Они уже применяют ограничение на российскую нефть, которое установлено на уровне 60 долларов за баррель.

https://ria.ru/20230203/potolok-1849654708.html

https://ria.ru/20230201/neft-1848828445.html

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сша, россия, австралия, джанет йеллен, санкции в отношении россии, цены на нефть