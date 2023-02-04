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Блинкен: скандал с аэростатом лишил КНР возможности строить отношения с США - РИА Новости, 04.02.2023
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Блинкен: скандал с аэростатом лишил КНР возможности строить отношения с США
Блинкен: скандал с аэростатом лишил КНР возможности строить отношения с США - РИА Новости, 04.02.2023
Блинкен: скандал с аэростатом лишил КНР возможности строить отношения с США
Ситуация с летящим над США китайским аэростатом подорвала возможность построения фундамента отношений Вашингтона и Пекина, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T00:46
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китай
сша
пекин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Ситуация с летящим над США китайским аэростатом подорвала возможность построения фундамента отношений Вашингтона и Пекина, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.В США ранее отложили планировавшийся визит главы госдепа в КНР.При этом госсекретарь затруднился назвать новые даты визита в Китай, отметив, что он состоится, когда "для него сложатся подходящие условия". Первым шагом на этом пути Блинкен назвал "устранение" китайского аэростата из воздушного пространства США.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар, который принадлежит КНР. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
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китай, сша, пекин, энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, norad, в мире
Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США, NORAD, В мире
00:46 04.02.2023 (обновлено: 01:36 04.02.2023)
 
Блинкен: скандал с аэростатом лишил КНР возможности строить отношения с США

Блинкен: Китай подорвал возможность построения фундамента отношений с США

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Ситуация с летящим над США китайским аэростатом подорвала возможность построения фундамента отношений Вашингтона и Пекина, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В США ранее отложили планировавшийся визит главы госдепа в КНР.

"Это создало условия, которые подорвали цель визита, в частности, продолжающиеся усилия по построению фундамента для отношений... Могу только представить, как бы отреагировал Китай, будь они с другой стороны", - сказал Блинкен журналистам.

При этом госсекретарь затруднился назвать новые даты визита в Китай, отметив, что он состоится, когда "для него сложатся подходящие условия". Первым шагом на этом пути Блинкен назвал "устранение" китайского аэростата из воздушного пространства США.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар, который принадлежит КНР. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
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КитайСШАПекинЭнтони БлинкенДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны СШАNORADВ мире
 
 
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