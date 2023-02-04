00:46 04.02.2023 (обновлено: 01:36 04.02.2023)
Блинкен: скандал с аэростатом лишил КНР возможности строить отношения с США
Блинкен: Китай подорвал возможность построения фундамента отношений с США
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Ситуация с летящим над США китайским аэростатом подорвала возможность построения фундамента отношений Вашингтона и Пекина, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В США ранее отложили планировавшийся визит главы госдепа в КНР.
"Это создало условия, которые подорвали цель визита, в частности, продолжающиеся усилия по построению фундамента для отношений... Могу только представить, как бы отреагировал Китай, будь они с другой стороны", - сказал Блинкен журналистам.
При этом госсекретарь затруднился назвать новые даты визита в Китай, отметив, что он состоится, когда "для него сложатся подходящие условия". Первым шагом на этом пути Блинкен назвал "устранение" китайского аэростата из воздушного пространства США.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар, который принадлежит КНР. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.