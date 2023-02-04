https://ria.ru/20230204/sputnik-1849752203.html

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте - РИА Новости, 04.02.2023

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят на ракете "Протон-М" с Байконура в марте, следует из видеоролика космического центра "Южный" (Космодром... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:13

2023-02-04T16:13

2023-02-04T16:13

наука

космос - риа наука

байконур (город)

протон-м

а-50

россия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят на ракете "Протон-М" с Байконура в марте, следует из видеоролика космического центра "Южный" (Космодром Байконур). Ранее сообщалось, что ракета "Протон-М" для запуска спутника была отправлена на космодром ещё в 2021 году, в этом же году планировался пуск. Потом старт перенесли на 2022 год, однако и тогда так и не запустили. Сейчас группировка российских спутников-ретрансляторов насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Б" и "В". Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.

https://ria.ru/20230108/elektroenergiya-1840773413.html

байконур (город)

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, байконур (город), протон-м, а-50, россия