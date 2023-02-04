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Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте - РИА Новости, 04.02.2023
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Наука
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Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте - РИА Новости, 04.02.2023
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят на ракете "Протон-М" с Байконура в марте, следует из видеоролика космического центра "Южный" (Космодром... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:13
2023-02-04T16:13
наука
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят на ракете "Протон-М" с Байконура в марте, следует из видеоролика космического центра "Южный" (Космодром Байконур). Ранее сообщалось, что ракета "Протон-М" для запуска спутника была отправлена на космодром ещё в 2021 году, в этом же году планировался пуск. Потом старт перенесли на 2022 год, однако и тогда так и не запустили. Сейчас группировка российских спутников-ретрансляторов насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Б" и "В". Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.
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космос - риа наука, байконур (город), протон-м, а-50, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Протон-М, А-50, Россия
16:13 04.02.2023
 
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят на ракете "Протон-М" с Байконура в марте

© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"Космический аппарат "Луч-5В"
Космический аппарат Луч-5В - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
Космический аппарат "Луч-5В". Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят на ракете "Протон-М" с Байконура в марте, следует из видеоролика космического центра "Южный" (Космодром Байконур).
"Это российский космический аппарат - ретранслятор "Луч-5". На этой неделе он был доставлен на космодром и выгружен в монтажно-испытательном корпусе на площадке 92А-50. Где и будет проходить предстартовые испытания. В марте он отправится в космос на "Протоне", - говорится в видеоролике на Youtube-канале Центра.
Ранее сообщалось, что ракета "Протон-М" для запуска спутника была отправлена на космодром ещё в 2021 году, в этом же году планировался пуск. Потом старт перенесли на 2022 год, однако и тогда так и не запустили.
Сейчас группировка российских спутников-ретрансляторов насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Б" и "В". Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.
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