https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849792421.html

Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских бойца

Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских бойца - РИА Новости, 04.02.2023

Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских бойца

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военных, среди них были лица "чувствительной категории", обменять... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T22:35

2023-02-04T22:35

2023-02-04T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

дмитрий медведев

виктория сердюкова

евросоюз

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849730653_0:22:1812:1041_1920x0_80_0_0_ff81bc57d1f9d31b1c12ac7739d60740.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военных, среди них были лица "чувствительной категории", обменять которых удалось благодаря посредничеству властей ОАЭ, сообщили в российском Минобороны; Россия не ставит перед собой ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил зампредсед Совбеза РФ Дмитрий Медведев; более 8 тысяч жителей новых регионов РФ ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче российского паспорта, сообщили РИА Новости в МВД РФ. Ход операции В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России. В состав группы из 63 освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, также сообщили в ведомстве. Россия не ставит перед собой никаких ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Украинские войска выбиты с окраин Двуречного в Харьковской области, в целом на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108 районах. Новые регионы России Более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения этих субъектов в состав страны, сообщили РИА Новости в МВД России. Заместитель главного врача одной из больниц в ЛНР рассказал РИА Новости, что стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за украинских обстрелов, при этом пострадавшие говорят, что не слышали "прилетов" и не успевали спрятаться. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости рассказала мать - 23-летняя Мария. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках. Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными, который был организован при содействии уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой, узнал, что украинское командование отказывается признать его пленным, а также рассказал, что подготовка, которую он проходил в Великобритании, ему не помогла. Как рассказала девушка пленного, в разговоре командир батальона, где служил Мищан, заявил, что такой фамилии нет в его списках. В многоквартирном доме в Киевском районе Донецка обрушились перекрытия после обстрела со стороны украинских войск, спасатели ищут под завалами двух человек, сообщили в МЧС ДНР. Действия Киева Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу, в нарушение международного гуманитарного права маскируются под мирных граждан, подразделения украинских военных размещают в жилых домах, а в частных гаражах устраивают склады боеприпасов, при этом в райцентре базируются около 20 танков, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Пленный украинский военный Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, 22 марта 2022 года в районе завода имени Ильича в Мариуполе. Международная обстановка Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ряд британских должностных лиц выступали против передачи Украине противотанковых ракетных комплексов NLAW из-за нежелания провоцировать Россию. Приятельница Джонсона, экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис в ходе интервью на телеканале TalkTV напомнила ему, что ряд его советников были против "раннего" вовлечения в дела Украины. Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической игры "до последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также заявила, что заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых когда-то строился Евросоюз.

https://ria.ru/20230201/plennye-1848922873.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230204/otstavka-1849753914.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, луганская народная республика, дмитрий медведев, виктория сердюкова, евросоюз, борис джонсон