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Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских бойца - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849792421.html
Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских бойца
Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских бойца - РИА Новости, 04.02.2023
Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских бойца
В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военных, среди них были лица "чувствительной категории", обменять... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T22:35
2023-02-04T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
дмитрий медведев
виктория сердюкова
евросоюз
борис джонсон
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военных, среди них были лица "чувствительной категории", обменять которых удалось благодаря посредничеству властей ОАЭ, сообщили в российском Минобороны; Россия не ставит перед собой ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил зампредсед Совбеза РФ Дмитрий Медведев; более 8 тысяч жителей новых регионов РФ ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче российского паспорта, сообщили РИА Новости в МВД РФ. Ход операции В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России. В состав группы из 63 освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, также сообщили в ведомстве. Россия не ставит перед собой никаких ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Украинские войска выбиты с окраин Двуречного в Харьковской области, в целом на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108 районах. Новые регионы России Более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения этих субъектов в состав страны, сообщили РИА Новости в МВД России. Заместитель главного врача одной из больниц в ЛНР рассказал РИА Новости, что стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за украинских обстрелов, при этом пострадавшие говорят, что не слышали "прилетов" и не успевали спрятаться. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости рассказала мать - 23-летняя Мария. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках. Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными, который был организован при содействии уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой, узнал, что украинское командование отказывается признать его пленным, а также рассказал, что подготовка, которую он проходил в Великобритании, ему не помогла. Как рассказала девушка пленного, в разговоре командир батальона, где служил Мищан, заявил, что такой фамилии нет в его списках. В многоквартирном доме в Киевском районе Донецка обрушились перекрытия после обстрела со стороны украинских войск, спасатели ищут под завалами двух человек, сообщили в МЧС ДНР. Действия Киева Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу, в нарушение международного гуманитарного права маскируются под мирных граждан, подразделения украинских военных размещают в жилых домах, а в частных гаражах устраивают склады боеприпасов, при этом в райцентре базируются около 20 танков, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Пленный украинский военный Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, 22 марта 2022 года в районе завода имени Ильича в Мариуполе. Международная обстановка Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ряд британских должностных лиц выступали против передачи Украине противотанковых ракетных комплексов NLAW из-за нежелания провоцировать Россию. Приятельница Джонсона, экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис в ходе интервью на телеканале TalkTV напомнила ему, что ряд его советников были против "раннего" вовлечения в дела Украины. Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической игры "до последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также заявила, что заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых когда-то строился Евросоюз.
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в мире, украина, луганская народная республика, дмитрий медведев, виктория сердюкова, евросоюз, борис джонсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Дмитрий Медведев, Виктория Сердюкова, Евросоюз, Борис Джонсон
22:35 04.02.2023 (обновлено: 22:52 04.02.2023)
 
Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских бойца

Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских военных

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкИз украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих
Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военных, среди них были лица "чувствительной категории", обменять которых удалось благодаря посредничеству властей ОАЭ, сообщили в российском Минобороны; Россия не ставит перед собой ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил зампредсед Совбеза РФ Дмитрий Медведев; более 8 тысяч жителей новых регионов РФ ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче российского паспорта, сообщили РИА Новости в МВД РФ.

Ход операции

В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России. В состав группы из 63 освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, также сообщили в ведомстве.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Россия не ставит перед собой никаких ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Украинские войска выбиты с окраин Двуречного в Харьковской области, в целом на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108 районах.
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Новые регионы России

Более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения этих субъектов в состав страны, сообщили РИА Новости в МВД России.
Заместитель главного врача одной из больниц в ЛНР рассказал РИА Новости, что стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за украинских обстрелов, при этом пострадавшие говорят, что не слышали "прилетов" и не успевали спрятаться. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости рассказала мать - 23-летняя Мария. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными, который был организован при содействии уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой, узнал, что украинское командование отказывается признать его пленным, а также рассказал, что подготовка, которую он проходил в Великобритании, ему не помогла. Как рассказала девушка пленного, в разговоре командир батальона, где служил Мищан, заявил, что такой фамилии нет в его списках.
В многоквартирном доме в Киевском районе Донецка обрушились перекрытия после обстрела со стороны украинских войск, спасатели ищут под завалами двух человек, сообщили в МЧС ДНР.
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Действия Киева

Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу, в нарушение международного гуманитарного права маскируются под мирных граждан, подразделения украинских военных размещают в жилых домах, а в частных гаражах устраивают склады боеприпасов, при этом в райцентре базируются около 20 танков, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Пленный украинский военный Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, 22 марта 2022 года в районе завода имени Ильича в Мариуполе.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Международная обстановка

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ряд британских должностных лиц выступали против передачи Украине противотанковых ракетных комплексов NLAW из-за нежелания провоцировать Россию. Приятельница Джонсона, экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис в ходе интервью на телеканале TalkTV напомнила ему, что ряд его советников были против "раннего" вовлечения в дела Украины.
Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической игры "до последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также заявила, что заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых когда-то строился Евросоюз.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий МедведевВиктория СердюковаЕвросоюзБорис Джонсон
 
 
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