22:35 04.02.2023 (обновлено: 22:52 04.02.2023)
Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских бойца
Спецоперация, 4 февраля: из украинского плена вернулись 63 российских военных
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкИз украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих
Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военных, среди них были лица "чувствительной категории", обменять которых удалось благодаря посредничеству властей ОАЭ, сообщили в российском Минобороны; Россия не ставит перед собой ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил зампредсед Совбеза РФ Дмитрий Медведев; более 8 тысяч жителей новых регионов РФ ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче российского паспорта, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
Ход операции
В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России. В состав группы из 63 освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, также сообщили в ведомстве.
Россия не ставит перед собой никаких ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Украинские войска выбиты с окраин Двуречного в Харьковской области, в целом на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108 районах.
Новые регионы России
Более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения этих субъектов в состав страны, сообщили РИА Новости в МВД России.
Заместитель главного врача одной из больниц в ЛНР рассказал РИА Новости, что стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за украинских обстрелов, при этом пострадавшие говорят, что не слышали "прилетов" и не успевали спрятаться. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости рассказала мать - 23-летняя Мария. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными, который был организован при содействии уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой, узнал, что украинское командование отказывается признать его пленным, а также рассказал, что подготовка, которую он проходил в Великобритании, ему не помогла. Как рассказала девушка пленного, в разговоре командир батальона, где служил Мищан, заявил, что такой фамилии нет в его списках.
Действия Киева
Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу, в нарушение международного гуманитарного права маскируются под мирных граждан, подразделения украинских военных размещают в жилых домах, а в частных гаражах устраивают склады боеприпасов, при этом в райцентре базируются около 20 танков, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Пленный украинский военный Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, 22 марта 2022 года в районе завода имени Ильича в Мариуполе.
28 января, 08:00Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
Международная обстановка
Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ряд британских должностных лиц выступали против передачи Украине противотанковых ракетных комплексов NLAW из-за нежелания провоцировать Россию. Приятельница Джонсона, экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис в ходе интервью на телеканале TalkTV напомнила ему, что ряд его советников были против "раннего" вовлечения в дела Украины.
Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической игры "до последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также заявила, что заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых когда-то строился Евросоюз.