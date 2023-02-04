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Умер звезда фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон
Умер звезда фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон - РИА Новости, 04.02.2023
Умер звезда фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон
Канадский актер Джордж Робертсон, наиболее известный по роли в американской серии комедийных фильмов "Полицейская академия", умер в возрасте 89 лет, сообщило... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:40
2023-02-04T12:40
2023-02-04T13:40
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Канадский актер Джордж Робертсон, наиболее известный по роли в американской серии комедийных фильмов "Полицейская академия", умер в возрасте 89 лет, сообщило издание Deadline со ссылкой на семью актера. По словам семьи Робертсона, актер скончался 29 января в Центре медицинских наук Саннибрук в Торонто.Робертсон родился в канадском Брамптоне в провинции Онтарио 20 апреля 1933 года. Широкую известность он получил благодаря роли начальника Хернста в серии комедийных фильмов "Полицейская академия".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торонто, канада, онтарио, в мире
Торонто, Канада, Онтарио, В мире, Культура
12:40 04.02.2023 (обновлено: 13:40 04.02.2023)
Умер звезда фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон
На 90-м году жизни умер звезда фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон