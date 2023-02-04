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Умер звезда фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон

Умер звезда фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон - РИА Новости, 04.02.2023

Умер звезда фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон

Канадский актер Джордж Робертсон, наиболее известный по роли в американской серии комедийных фильмов "Полицейская академия", умер в возрасте 89 лет, сообщило... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:40

2023-02-04T12:40

2023-02-04T13:40

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Канадский актер Джордж Робертсон, наиболее известный по роли в американской серии комедийных фильмов "Полицейская академия", умер в возрасте 89 лет, сообщило издание Deadline со ссылкой на семью актера. По словам семьи Робертсона, актер скончался 29 января в Центре медицинских наук Саннибрук в Торонто.Робертсон родился в канадском Брамптоне в провинции Онтарио 20 апреля 1933 года. Широкую известность он получил благодаря роли начальника Хернста в серии комедийных фильмов "Полицейская академия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

торонто, канада, онтарио, в мире