https://ria.ru/20230204/sklad-1849705265.html

Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 04.02.2023

Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Российские военные ночью уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в селе Понятовка на контролируемом Киевом правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:06

2023-02-04T10:06

2023-02-04T10:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев — РИА Новости. Российские военные ночью уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в селе Понятовка на контролируемом Киевом правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, артиллеристы нанесли удар по месту стоянки техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне Херсона."Потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести", — отметил источник.Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230203/akhmat-1849449686.html

херсонская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф