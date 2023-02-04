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Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/sklad-1849705265.html
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 04.02.2023
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном
Российские военные ночью уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в селе Понятовка на контролируемом Киевом правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:06
2023-02-04T10:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев — РИА Новости. Российские военные ночью уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в селе Понятовка на контролируемом Киевом правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, артиллеристы нанесли удар по месту стоянки техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне Херсона."Потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести", — отметил источник.Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230203/akhmat-1849449686.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
10:06 04.02.2023 (обновлено: 10:36 04.02.2023)
 
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б"
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев — РИА Новости. Российские военные ночью уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в селе Понятовка на контролируемом Киевом правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Также уничтожены четыре единицы автомобильной техники, потери составили десять погибших военных ВСУ, шесть получили ранения различной степени тяжести", — добавил собеседник агентства.
Кроме того, артиллеристы нанесли удар по месту стоянки техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне Херсона.
"Потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести", — отметил источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения.
Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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