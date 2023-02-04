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В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса

В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса - РИА Новости, 04.02.2023

В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса

В Мариуполе прошел 8-й съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса, передает с места событий корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:21

2023-02-04T21:21

2023-02-04T21:21

мариуполь

россия

александр бородай

ахра авидзба

константин малофеев

госдума рф

снг

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МАРИУПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. В Мариуполе прошел 8-й съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Бородай отметил, что многие присутствующие приехали на Съезд прямо с фронта. Объявлял об открытии Съезда музыкант Аким Апачев. "Для меня большая честь сегодня принимать вас всех в моем родном Мариуполе. И я рад, что этот город наконец-то снова стал русским. Восьмой съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса объявляется открытым!", - сказал Апачев. На мероприятии обсуждались внутренние административные вопросы СДД и были вручены почетные награды отличившимся добровольцам. Среди прочих на съезде присутствовал командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, предприниматель Константин Малофеев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

https://ria.ru/20230204/dobrovoltsy-1849781848.html

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Наталья Макарова

мариуполь, россия, александр бородай, ахра авидзба, константин малофеев, госдума рф, снг