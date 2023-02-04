Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/sezd-1849787130.html
В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса
В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса - РИА Новости, 04.02.2023
В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса
В Мариуполе прошел 8-й съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса, передает с места событий корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:21
2023-02-04T21:21
мариуполь
россия
александр бородай
ахра авидзба
константин малофеев
госдума рф
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833120607_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_b91cedc580237d9778b50a3357b3540a.jpg
МАРИУПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. В Мариуполе прошел 8-й съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Бородай отметил, что многие присутствующие приехали на Съезд прямо с фронта. Объявлял об открытии Съезда музыкант Аким Апачев. "Для меня большая честь сегодня принимать вас всех в моем родном Мариуполе. И я рад, что этот город наконец-то снова стал русским. Восьмой съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса объявляется открытым!", - сказал Апачев. На мероприятии обсуждались внутренние административные вопросы СДД и были вручены почетные награды отличившимся добровольцам. Среди прочих на съезде присутствовал командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, предприниматель Константин Малофеев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.
https://ria.ru/20230204/dobrovoltsy-1849781848.html
мариуполь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833120607_455:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_b335048d538bcbd30ec4abb0cf5001ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, россия, александр бородай, ахра авидзба, константин малофеев, госдума рф, снг
Мариуполь, Россия, Александр Бородай, Ахра Авидзба, Константин Малофеев, Госдума РФ, СНГ
21:21 04.02.2023
 
В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса

В Мариуполе прошел восьмой съезд общественной организации Союз Добровольцев Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы
Добровольцы - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Добровольцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. В Мариуполе прошел 8-й съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

"Это первое большое общественное мероприятие, которое проходит на освобожденных территориях в городе Мариуполь, в городе русской славы. Собрались мы по нескольким важным поводам, пусть в несколько и усеченном составе. Здесь сегодня где-то примерно чуть больше 450 человек. Полноценный батальон Союза Добровольцев Донбасса", - обратился к строю собравшихся заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.

Бородай отметил, что многие присутствующие приехали на Съезд прямо с фронта. Объявлял об открытии Съезда музыкант Аким Апачев.
"Для меня большая честь сегодня принимать вас всех в моем родном Мариуполе. И я рад, что этот город наконец-то снова стал русским. Восьмой съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса объявляется открытым!", - сказал Апачев.
На мероприятии обсуждались внутренние административные вопросы СДД и были вручены почетные награды отличившимся добровольцам. Среди прочих на съезде присутствовал командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, предприниматель Константин Малофеев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.
Добровольцы на занятии по стрельбе из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 20:29Специальная военная операция на Украине
В Союзе добровольцев Донбасса предложили создать новое воинское соединение
 
МариупольРоссияАлександр БородайАхра АвидзбаКонстантин МалофеевГосдума РФСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала