В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса
В Мариуполе прошел восьмой съезд общественной организации Союз Добровольцев Донбасса
Добровольцы. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. В Мариуполе прошел 8-й съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
"Это первое большое общественное мероприятие, которое проходит на освобожденных территориях в городе Мариуполь, в городе русской славы. Собрались мы по нескольким важным поводам, пусть в несколько и усеченном составе. Здесь сегодня где-то примерно чуть больше 450 человек. Полноценный батальон Союза Добровольцев Донбасса", - обратился к строю собравшихся заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.
Бородай отметил, что многие присутствующие приехали на Съезд прямо с фронта. Объявлял об открытии Съезда музыкант Аким Апачев.
На мероприятии обсуждались внутренние административные вопросы СДД и были вручены почетные награды отличившимся добровольцам. Среди прочих на съезде присутствовал командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, предприниматель Константин Малофеев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.