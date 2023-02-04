https://ria.ru/20230204/scherbakov-1849708650.html

В Боткинской больнице рассказали о состоянии Бориса Щербакова

В Боткинской больнице рассказали о состоянии Бориса Щербакова - РИА Новости, 04.02.2023

В Боткинской больнице рассказали о состоянии Бориса Щербакова

Народный артист России Борис Щербаков остается в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в столичной Боткинской больнице. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:35

2023-02-04T10:35

2023-02-04T13:56

культура

новости культуры

борис щербаков

россия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков остается в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в столичной Боткинской больнице. "Сознание ясное", — уточнили в медучреждении. Ранее сын актера Василий Щербаков сообщил РИА Новости, что его отца в среду госпитализировали с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии". По его данным, актера перевели из реанимации в стационар. Борис Щербаков — актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

https://ria.ru/20220110/scherbakov-1767130145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, борис щербаков, россия