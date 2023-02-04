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Собянин рассказал о работе билетной системы "СберТройка" - РИА Новости, 04.02.2023
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Собянин рассказал о работе билетной системы "СберТройка"
Собянин рассказал о работе билетной системы "СберТройка" - РИА Новости, 04.02.2023
Собянин рассказал о работе билетной системы "СберТройка"
Системой "СберТройка" теперь могут пользоваться около 30 миллионов людей в более чем 25 российских регионах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:08
2023-02-04T19:34
технологии
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Системой "СберТройка" теперь могут пользоваться около 30 миллионов людей в более чем 25 российских регионах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Собянин добавил, что число поездок, совершенных при помощи "СберТройки", выросло в четыре раза — с пяти до 20 миллионов в месяц. По его словам, эта билетная система — полностью российская разработка, созданная на базе московской транспортной карты "Тройка". С ее помощью пассажиры могут оплатить проезд банковской и льготной картами, а также наличными. Кроме того, все данные о поездках по банковской карте можно будет получить в личном кабинете пассажира. Пополнить баланс карты "Тройка" можно быстро и удобно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Моя Тройка" или в одном из банкоматов Сбербанка, уточнил мэр. Также в системе есть опция автоплатежа. Пассажирам льготных категорий достаточно иметь при себе только банковскую карту "Мир", к которой привязаны все льготы, резюмировал Собянин.
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технологии, россия, москва, сергей собянин, сбербанк россии
Технологии, Россия, Москва, Сергей Собянин, Сбербанк России
16:08 04.02.2023 (обновлено: 19:34 04.02.2023)
 
Собянин рассказал о работе билетной системы "СберТройка"

Собянин: "СберТройка" стала доступна для 30 миллионов жителей регионов России

© РИА Новости / Максим БлиновПассажир с картой "Тройка"
Пассажир с картой Тройка - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Пассажир с картой "Тройка". Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Системой "СберТройка" теперь могут пользоваться около 30 миллионов людей в более чем 25 российских регионах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"С помощью этой билетной системы регионы уже оптимизировали свои затраты до 40 процентов, прозрачность пассажиропотока и платежей в транспорте выросла до 70 процентов", — отметил он.
Собянин добавил, что число поездок, совершенных при помощи "СберТройки", выросло в четыре раза — с пяти до 20 миллионов в месяц. По его словам, эта билетная система — полностью российская разработка, созданная на базе московской транспортной карты "Тройка". С ее помощью пассажиры могут оплатить проезд банковской и льготной картами, а также наличными. Кроме того, все данные о поездках по банковской карте можно будет получить в личном кабинете пассажира.
Пополнить баланс карты "Тройка" можно быстро и удобно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Моя Тройка" или в одном из банкоматов Сбербанка, уточнил мэр. Также в системе есть опция автоплатежа. Пассажирам льготных категорий достаточно иметь при себе только банковскую карту "Мир", к которой привязаны все льготы, резюмировал Собянин.
Пассажир с картой Тройка - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля 2022, 11:23
Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России
 
ТехнологииРоссияМоскваСергей СобянинСбербанк России
 
 
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