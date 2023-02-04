https://ria.ru/20230204/sbertroyka-1849751894.html

Собянин рассказал о работе билетной системы "СберТройка"

Собянин рассказал о работе билетной системы "СберТройка" - РИА Новости, 04.02.2023

Собянин рассказал о работе билетной системы "СберТройка"

Системой "СберТройка" теперь могут пользоваться около 30 миллионов людей в более чем 25 российских регионах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:08

2023-02-04T16:08

2023-02-04T19:34

технологии

россия

москва

сергей собянин

сбербанк россии

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Системой "СберТройка" теперь могут пользоваться около 30 миллионов людей в более чем 25 российских регионах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Собянин добавил, что число поездок, совершенных при помощи "СберТройки", выросло в четыре раза — с пяти до 20 миллионов в месяц. По его словам, эта билетная система — полностью российская разработка, созданная на базе московской транспортной карты "Тройка". С ее помощью пассажиры могут оплатить проезд банковской и льготной картами, а также наличными. Кроме того, все данные о поездках по банковской карте можно будет получить в личном кабинете пассажира. Пополнить баланс карты "Тройка" можно быстро и удобно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Моя Тройка" или в одном из банкоматов Сбербанка, уточнил мэр. Также в системе есть опция автоплатежа. Пассажирам льготных категорий достаточно иметь при себе только банковскую карту "Мир", к которой привязаны все льготы, резюмировал Собянин.

https://ria.ru/20220421/troyka-1784657536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, москва, сергей собянин, сбербанк россии