Киев вводил санкции против умерших архиереев РПЦ, рассказал митрополит
Митрополит Антоний: украинские силовики вносили умерших архиереев РПЦ в санкционные списки
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Украинские спецслужбы вносили в санкционные списки давно умерших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
"Первый такой список вышел летом, он был опубликован главным управлением разведки Украины… Я к своему удивлению увидел в списке первого председателя отдела внешних церковных сношений митрополита Николая (Ярушевича), который скончался в середине прошлого века. Видимо, спустя десятилетия после своей кончины он представляет для Украины какую-то опасность", – сказал митрополит в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Митрополит Николай (Ярушевич), умерший в 1961 году, согласно информации на сайте РПЦ, возглавлял ОВЦС с 1946 по 1960 год. Кроме того, с 1942 года он был членом Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и его сообщников.
Митрополит Антоний предположил, что лица, составляли список, попросту скопировали имена и фамилии всех архиереев Русской православной церкви с ее официального сайта или с церковного календаря, где подобные списки публикуются.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви.
Ранее СНБО Украины также ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей. Среди них – председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, племянник патриарха Кирилла протоиерей Михаил Гундяев и еще ряд священнослужителей, включая митрополитов. Также в списке председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и другие светские православные деятели.