https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849765030.html

Киев вводил санкции против умерших архиереев РПЦ, рассказал митрополит

Киев вводил санкции против умерших архиереев РПЦ, рассказал митрополит - РИА Новости, 04.02.2023

Киев вводил санкции против умерших архиереев РПЦ, рассказал митрополит

Украинские спецслужбы вносили в санкционные списки давно умерших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), рассказал председатель Отдела внешних церковных... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T17:47

2023-02-04T17:47

2023-02-04T17:47

религия

украина

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

в мире

украинская православная церковь

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Украинские спецслужбы вносили в санкционные списки давно умерших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Митрополит Николай (Ярушевич), умерший в 1961 году, согласно информации на сайте РПЦ, возглавлял ОВЦС с 1946 по 1960 год. Кроме того, с 1942 года он был членом Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и его сообщников. Митрополит Антоний предположил, что лица, составляли список, попросту скопировали имена и фамилии всех архиереев Русской православной церкви с ее официального сайта или с церковного календаря, где подобные списки публикуются. Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви. Ранее СНБО Украины также ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей. Среди них – председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, племянник патриарха Кирилла протоиерей Михаил Гундяев и еще ряд священнослужителей, включая митрополитов. Также в списке председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и другие светские православные деятели.

https://ria.ru/20230122/rpts-1846533395.html

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украина, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, в мире, украинская православная церковь, владимир зеленский