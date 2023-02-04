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Киев вводил санкции против умерших архиереев РПЦ, рассказал митрополит - РИА Новости, 04.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849765030.html
Киев вводил санкции против умерших архиереев РПЦ, рассказал митрополит
Киев вводил санкции против умерших архиереев РПЦ, рассказал митрополит - РИА Новости, 04.02.2023
Киев вводил санкции против умерших архиереев РПЦ, рассказал митрополит
Украинские спецслужбы вносили в санкционные списки давно умерших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), рассказал председатель Отдела внешних церковных... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:47
2023-02-04T17:47
религия
украина
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
в мире
украинская православная церковь
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Украинские спецслужбы вносили в санкционные списки давно умерших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Митрополит Николай (Ярушевич), умерший в 1961 году, согласно информации на сайте РПЦ, возглавлял ОВЦС с 1946 по 1960 год. Кроме того, с 1942 года он был членом Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и его сообщников. Митрополит Антоний предположил, что лица, составляли список, попросту скопировали имена и фамилии всех архиереев Русской православной церкви с ее официального сайта или с церковного календаря, где подобные списки публикуются. Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви. Ранее СНБО Украины также ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей. Среди них – председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, племянник патриарха Кирилла протоиерей Михаил Гундяев и еще ряд священнослужителей, включая митрополитов. Также в списке председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и другие светские православные деятели.
https://ria.ru/20230122/rpts-1846533395.html
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украина, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, в мире, украинская православная церковь, владимир зеленский
Религия, Украина, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Русская православная церковь, В мире, Украинская православная церковь, Владимир Зеленский
17:47 04.02.2023
 
Киев вводил санкции против умерших архиереев РПЦ, рассказал митрополит

Митрополит Антоний: украинские силовики вносили умерших архиереев РПЦ в санкционные списки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Украинские спецслужбы вносили в санкционные списки давно умерших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
"Первый такой список вышел летом, он был опубликован главным управлением разведки Украины… Я к своему удивлению увидел в списке первого председателя отдела внешних церковных сношений митрополита Николая (Ярушевича), который скончался в середине прошлого века. Видимо, спустя десятилетия после своей кончины он представляет для Украины какую-то опасность", – сказал митрополит в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Митрополит Николай (Ярушевич), умерший в 1961 году, согласно информации на сайте РПЦ, возглавлял ОВЦС с 1946 по 1960 год. Кроме того, с 1942 года он был членом Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и его сообщников.
Митрополит Антоний предположил, что лица, составляли список, попросту скопировали имена и фамилии всех архиереев Русской православной церкви с ее официального сайта или с церковного календаря, где подобные списки публикуются.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви.
Ранее СНБО Украины также ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей. Среди них – председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, племянник патриарха Кирилла протоиерей Михаил Гундяев и еще ряд священнослужителей, включая митрополитов. Также в списке председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и другие светские православные деятели.
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РелигияУкраинаОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьВ миреУкраинская православная церковьВладимир Зеленский
 
 
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